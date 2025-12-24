Los posteos navideños de Javier Milei: foto con IA abrazando a un perro australiano y un nueva advertencia
El mandatario se mostró activo en las redes sociales, donde no faltaron las curiosidades. También difundió un video con su repaso anual.
En plena celebración de en la previa de Nochebuena, el presidente Javier Milei difundió un video a través de sus redes sociales con un fuerte contenido político y económico, pero luego lo borró; aunque luego se despachó con otros posteos para todos los gustos, incluida una foto hecha con inteligencia artificial junto a un perro.
El mandatario arrancó la Nochebuena eliminado un posteo, y luego, en su cuenta de Instagram, Milei compartió una publicación hecha con IA donde aparece abrazando a Sullivan, un perro influencer de Australia.
En otro mensaje que también compartió en su cuenta de X, el mandatario difundió un video con el que intentó hacer un repaso de su gestión, destacando la supuesta baja de la inflación y la victoria en las elecciones de medio término. "Feliz Navidad en libertad. VLLC", escribió junto a las imágenes.
“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero”, dice en una parte del video, e insiste: “Pusimos la inflación en orden y, mal que les pese, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Eliminamos el cepo cambiario de la economía para siempre”.
El video oficial también destaca :el acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos”, y asegura: “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”.
“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero, de la Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria. Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso, hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, sentencia el mandatario.
Ya sobre el final del video, Milei insistió con su advertencia y expresó: “Abróchense los cinturones, porque va a haber muchas más reformas”.
