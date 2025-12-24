Los posteos navideños de Javier Milei: foto con IA abrazando a un perro australiano y un nueva advertencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2003814990533255638&partner=&hide_thread=false FELIZ NAVIDAD EN LIBERTAD

VLLC! pic.twitter.com/BQWmmuKTHA — Javier Milei (@JMilei) December 24, 2025

“A partir de ahora, a pintar de violeta todo el país. El país entero, de la Quiaca a Ushuaia, confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la Patria. Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso, hasta hacer a la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, sentencia el mandatario.

Ya sobre el final del video, Milei insistió con su advertencia y expresó: “Abróchense los cinturones, porque va a haber muchas más reformas”.