Cumbre en el Gobierno para ponerle fecha a las presentaciones de las reformas laboral e impositiva
El nuevo Gabinete se reunió este martes para intentar acelerar en la estrategia que permita avanzar con el Presupuesto 2026 y los proyectos de reformas.
La cúpula de La Libertad Avanza (LLA) se reunió este martes en Casa Rosada para establecer la estrategia legislativa que permita el avance del Presupuesto 2026 y el paquete de reformas pendientes.
A la cumbre asistieron figuras centrales del poder Ejecutivo, incluyendo a Karina Milei (Secretaría General), Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), Patricia Bullrich (Seguridad), Diego Santilli (Interior) y Martín Menem (Presidente de Diputados). La novedad fue la inclusión del ministro de Economía, Luis Caputo, quien participó para asesorar sobre la distribución de fondos necesarios para destrabar las negociaciones con los gobernadores.
Desde Casa Rosada indicaron que el proyecto de Presupuesto ya se está "trabajando con la cámara nueva" en mente, y que se esperan "retoques" solicitados por los gobernadores que se incorporarán después del 10 de diciembre, coincidiendo con la nueva conformación de la Cámara de Diputados.
De acuerdo con la agencia NA, un participante de la reunión detalló que la negociación de fondos y obras con las provincias está siendo manejada directamente por Santilli en coordinación con Economía.
A pesar de que los proyectos de reforma laboral e impositiva/tributaria aún no están redactados, los participantes dejaron trascender que se "habló de ponerle fechas a las presentaciones de los textos y será en próximos días", buscando avanzar rápidamente una vez que el Presupuesto esté encarrilado.
Además de los acuerdos de fondos, Nación pidió a las provincias "que acompañen con la baja de impuestos" y ayuden a instalar la boleta única electoral en sus distritos.
Finalmente, la mesa política analizó los movimientos en la Cámara Baja, viendo con optimismo la posible formación de un Interbloque Federal de Provincias (con diputados de Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca) que podría apoyar a LLA. El oficialismo nacional atribuyó los movimientos y rupturas internas en la oposición a que "el kirchnerismo está en caída libre".
