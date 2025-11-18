Cumbre en el Gobierno para ponerle fecha a las presentaciones de las reformas laboral e impositiva

Además de los acuerdos de fondos, Nación pidió a las provincias "que acompañen con la baja de impuestos" y ayuden a instalar la boleta única electoral en sus distritos.

Finalmente, la mesa política analizó los movimientos en la Cámara Baja, viendo con optimismo la posible formación de un Interbloque Federal de Provincias (con diputados de Misiones, Salta, Tucumán y Catamarca) que podría apoyar a LLA. El oficialismo nacional atribuyó los movimientos y rupturas internas en la oposición a que "el kirchnerismo está en caída libre".