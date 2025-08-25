Dalbón advirtió que el escándalo en la ANDIS "puede costarle el gobierno a Milei"

spagnuolo karina milei lule menem Diego Spagnuolo, Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei y Martín Menem

Dalbón insistió en que la Justicia “está avanzando paso a paso” y que, de confirmarse las sospechas, “esto puede terminar en un pedido de juicio político” contra el Presidente. Además, acusó al gobierno de Milei de caer en contradicciones con su promesa de erradicar a la “casta” y de exhibir “una matriz de corrupción poco seria” mientras sostenía públicamente que “no había plata”.

“Si esto sigue su curso, Milei y su hermana tendrán que responder ya sea ante la Justicia o en el Congreso. Estamos frente a un caso que no solo golpea a la imagen del Presidente, sino que lo coloca en un riesgo político mayúsculo”, concluyó el abogado.