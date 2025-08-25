Nuevamente, Javier Milei evitó el escándalo de las coimas en un acto público: "No me importa..."

Finalmente, polarizó con el kirchnerismo evitando referirse de manera directa al escándalo que lo salpica gracias a audios de Diego Spagnuolo que fueron filtrados: "Lo que estamos lidiando en un año electoral era absolutamente previsible porque esto es como el ajedrez: las negras también juegan. A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo, que es algo distinto".