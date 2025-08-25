Nuevamente, Javier Milei evitó el escándalo de las coimas en un acto público: "No me importa..."
Durante su discurso en la inauguración del nuevo edificio de Corporación América, el Presidente se mostró desafiante y volvió a apuntar al Congreso.
El presidente Javier Milei encabezó la inauguración del nuevo edificio de Corporación América -de la cual fue parte durante 15 años- y, nuevamente, no abordó de forma explícita el escándalo de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, aunque sí lanzó un desafiante mensaje a pocos días de las elecciones: "No me importa todo el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones".
Como era de esperarse, disparó contra la oposición y lanzó fuertes comentarios contra los miembros del Congreso de la Nación, tanto diputados como senadores, a quienes suele llamar "degenerados fiscales". Acompañado de su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado: "Apuestan por romper el país, promoviendo leyes que buscan romper el equilibrio fiscal y aprobando barbaridades sin tener financiamiento", todavía ardido por el rechazo al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
En tal sentido, ponderó el rol de Guillermo Francos: "Es el mejor jefe de Gabinete de la historia. Es al que le toca lidiar con los orcos del Congreso, esos destituyentes que buscan romper con el programa económico", indicó, asegurando también que este funcionario es el responsable de que él haya incursionado en política, al señalar que Francos "vio algo y no se equivocó porque terminé siendo el presidente".
Finalmente, polarizó con el kirchnerismo evitando referirse de manera directa al escándalo que lo salpica gracias a audios de Diego Spagnuolo que fueron filtrados: "Lo que estamos lidiando en un año electoral era absolutamente previsible porque esto es como el ajedrez: las negras también juegan. A este Gobierno no le falta política, el tema es que están los de enfrente que quieren romper todo, que es algo distinto".
"No les importan los argentinos de bien porque ellos son los argentinos del mal, que son los vividores y los que han destrozado este país", puntualizó.
