Javier Milei celebró el millón de espectadores de Homo Argentum: "Lo lloran los kukas"

Lo que Milei no asume: la película de Guillermo Francella se hizo con fondos del Estado

Según una nota publicada por el portal web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 7 de agosto de 2024, hubo 10 películas que fueron beneficiadas por la segunda edición de BA Producción Internacional, "un programa que genera más de 11.000 puestos de trabajo y $70.000 millones de inversión privada", de acuerdo a lo detallado en la publicación en cuestión.

Sorpresivamente, una de las ganadoras fue "Homo Argentum", la película recientemente lanzada en cines y protagonizada por Guillermo Francella, que cuenta con la producción de Pampa Films. Lo cierto es que este estreno despertó una fuerte polémica por comentarios del actor sobre las producciones del INCAA, ente que ha sido desfinanciado por el gobierno de Javier Milei.

homo argentum

Lo que derivó en una suerte de grieta que parece tener a Francella de un lado y a la mayoría de los actores del otro, toma ahora otro color con esta novedad sobre BA Producción Internacional que no hace más que confirmar lo que el Presidente no querrá enterarse: la película Homo Argentum se hizo con fondos del Estado.

Si bien fue financiada en su mayoría por productoras privadas, también recibió apoyo estatal: ni más ni menos que $150.000.000.

"La iniciativa busca potenciar a la industria audiovisual local a través de la devolución de parte de los gastos invertidos por productoras nacionales que realizan coproducciones internacionales o dan servicios de producción de largometrajes, series de ficción y animación", señala la nota del Gobierno porteño.

"La cultura nunca es un gasto, sino una inversión. En un momento de mucha incertidumbre para la industria audiovisual en la Argentina, acompañarlos es un gesto importante y una manera de decirles que estamos, que sientan que son relevantes para nosotros en lo concreto y en el apoyo específico", sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, al momento de conocerse los ganadores.

Otras películas beneficiadas por este programa:

“Atrapados”, de la productora Haddock

“Escape a la India”, de Mundo Loco.

“Crimen Bajo Cero”, de Storylab.

“Mazel Tov!”, de Preludio Films.

“Playback”, de Pampa.

“División Palermo 2”, de K&S.

“La Casa”, de Cacodelphia.

“Vieja Loca”, de La unión de los ríos.

“Papá por 2”, de FB Group.