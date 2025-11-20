Daniel Scioli sorprendió con una yerba con su apodo y se comparó con Lionel Messi: "Si él puede..."
El funcionario entregó el producto como presente y sostuvo: “Si Messi tiene su propia yerba, ¿por qué no la puedo tener yo?”. La misma se llama "Pichichi".
Daniel Scioli, generó un momento inesperado durante la Asamblea del Consejo Federal del Turismo (CFT) al mostrar una yerba mate con su apodo, “Pichichi”, en un paquete naranja, el color característico del club “La Ñata”, donde jugó varios años. La presentación, más allá del tono humorístico, dejó una sensación de incomodidad en parte de los presentes por tratarse de un producto asociado directamente a la figura del propio funcionario en un ámbito oficial que se supone dedicado a otra agenda.
El apodo “Pichichi” nació en su etapa futbolística, cuando fue el mayor goleador del Club Villa la Ñata, tomando el nombre con el que en España se distingue al máximo anotador del año. Desde entonces, el sobrenombre se incorporó a su identidad pública incluso en su recorrido político, una autopromoción que algunos observadores consideran permanente.
Scioli sorprendió repartiendo paquetes naranjas con su marca personal y justificó la decisión señalando que, si Lionel Messi “tiene su propia yerba por qué no la puedo tener yo”. Aunque lo dijo en tono distendido, la frase alimentó la percepción de que el acto institucional fue aprovechado para una puesta en escena más vinculada a su imagen que a las necesidades de gestión.
Scioli explicó que la yerba “Pichichi”, producida en Misiones, no se comercializa ni está a la venta, sino que se elabora en partidas reducidas para ser utilizada como souvenir o presente protocolar. Sin embargo, la aclaración no evitó que quedara la sensación de que el funcionario llevaba al extremo el uso de recursos oficiales para reforzar su identidad personal, algo que ya ha sido señalado en otras oportunidades.
El momento culminó cuando mostró la parte posterior del paquete, donde puede leerse en letras grandes el eslogan “Se te fue la mano”, una referencia al accidente que sufrió en 1989 en el río Paraná, cuando era motonauta, y que le hizo perder parte del brazo derecho. La chicana generó risas, pero también comentarios sobre la oportunidad de apelar a ese episodio en un evento formal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario