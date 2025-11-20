Daniel Scioli sorprendió con una yerba con su apodo y se comparó con Lionel Messi: "Si él puede..."

Daniel Scioli, generó un momento inesperado durante la Asamblea del Consejo Federal del Turismo (CFT) al mostrar una yerba mate con su apodo, “Pichichi”, en un paquete naranja, el color característico del club “La Ñata”, donde jugó varios años. La presentación, más allá del tono humorístico, dejó una sensación de incomodidad en parte de los presentes por tratarse de un producto asociado directamente a la figura del propio funcionario en un ámbito oficial que se supone dedicado a otra agenda.