Daniela Ballester: "La policía está desaforada después de la derrota"

Daniela Ballester relató el avance represivo de la policía contra los trabajadores de prensa

@BallesterDani en @C5N: "Gases lacrimógenos, constantemente, ya hace rato, contra los periodistas, contra los camarógrafos... la policía está desaforada" pic.twitter.com/4VzFUzMiWT — minutouno (@minutounocom) August 6, 2026

En un clima de absoluto caos y violencia, el equipo del canal C5N que se encontraba en el lugar debió escudarse rápidamente detrás de los árboles de la plaza para evitar ser impactado por los proyectiles. El periodista Adrián Salonia gritó en vivo: "¡Pará que estamos trabajando!", pero su desesperado reclamo fue ignorado por las fuerzas de seguridad que avanzaban sin freno.