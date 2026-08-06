Daniela Ballester: "La policía está desaforada después de la derrota"
La conductora Daniela Ballester mostró su enojo ante el brutal avance de la policía, que disparó balas de goma y arrojó gases a la prensa en el Congreso.
Mientras comenzaba El Diario con Daniela Ballester en C5N, el operativo de la policía escaló dramáticamente en los alrededores del Congreso Nacional. Los agentes de seguridad avanzaron disparando de manera indiscriminada mientras los cronistas intentaban cubrir los hechos. La tensión llegó al máximo cuando los efectivos ignoraron los pedidos.
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Daniela Ballester relató el avance represivo de la policía contra los trabajadores de prensa
En un clima de absoluto caos y violencia, el equipo del canal C5N que se encontraba en el lugar debió escudarse rápidamente detrás de los árboles de la plaza para evitar ser impactado por los proyectiles. El periodista Adrián Salonia gritó en vivo: "¡Pará que estamos trabajando!", pero su desesperado reclamo fue ignorado por las fuerzas de seguridad que avanzaban sin freno.
Según evidenciaron las crudas imágenes transmitidas en la pantalla, los uniformados actuaron de manera implacable arrojando también gases lacrimógenos al personal de prensa. Desde los estudios centrales, la conductora Daniela Ballester repudió el violento accionar y se mostró preocupada por sus compañeros: "Gases lacrimógenos, constantemente, ya hace rato, contra los periodistas, contra los camarógrafos... la policía desaforada en el día de hoy, ¿eh? Luego de esta derrota", sentenció indignada ante la represión televisada.
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