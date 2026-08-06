"No tenemos laburo, no hay para comer y encima hay represión": el doloroso testimonio de una manifestante
Una vendedora ambulante estalló de furia tras sufrir represión en las inmediaciones del Congreso de la Nación mientras intentaba trabajar durante la protesta.
Este jueves, las calles aledañas al Congreso de la Nación se convirtieron en el escenario de represión. Mientras en el recinto el Senado debate la Ley de Propiedad Privada —una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei—, las fuerzas de seguridad avanzaron con gases lacrimógenos sobre la multitud.
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El crudo relato frente al avance policial
En medio del caos, las corridas y la tensión, las cámaras del canal C5N, bajo la cobertura del periodista Adrián Salonia, captaron el desesperado testimonio de Cintia, una trabajadora oriunda de La Plata que se encontraba en el lugar intentando ganarse el día cuando comenzó el operativo.
"Estábamos laburando, loco. Nadie estaba haciendo nada, ellos solos empezaron a reprimir", relató la mujer, visiblemente afectada y mostrando a cámara los cartuchos de gas lacrimógeno que habían detonado a su lado.
Con una profunda mezcla de dolor e indignación, la manifestante apuntó directamente contra el impacto de las políticas presidenciales y la grave crisis socioeconómica que atraviesa el país:
- "Milei es una basura, loco. No nos deja laburar".
- "No tenemos laburo, no hay para comer, no hay medicamentos, nos estamos rebuscando".
Asimismo, dirigió su frustración hacia los efectivos policiales que ejecutaron el protocolo de despeje en la plaza, reclamándoles falta de empatía: "No se ponen en el lugar del pueblo, ¡que son más villeros que todos!".
Alerta y resistencia al caer la noche
Durante la transmisión televisiva, el equipo periodístico advirtió sobre el clima de incertidumbre de cara a las próximas horas. El principal temor entre los manifestantes y la prensa apostada en el lugar radicaba en que las fuerzas de seguridad aprovecharan la caída del sol y la falta de luz natural para recrudecer la represión.
A pesar de los gases lacrimógenos y el operativo de las fuerzas, el reporte destacó la persistencia de quienes se encontraban protestando. "La gente no se va. Retroceden, se reagrupan y vuelven", describió el movilero, dejando en evidencia que el rechazo en las calles al nuevo paquete de reformas del oficialismo se mantiene firme.
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