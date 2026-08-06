"No tenemos laburo, no hay para comer y encima hay represión": el doloroso testimonio de una manifestante

"Milei es una basura, loco. No nos deja laburar".

"No tenemos laburo, no hay para comer, no hay medicamentos, nos estamos rebuscando".

Asimismo, dirigió su frustración hacia los efectivos policiales que ejecutaron el protocolo de despeje en la plaza, reclamándoles falta de empatía: "No se ponen en el lugar del pueblo, ¡que son más villeros que todos!".

Alerta y resistencia al caer la noche

Durante la transmisión televisiva, el equipo periodístico advirtió sobre el clima de incertidumbre de cara a las próximas horas. El principal temor entre los manifestantes y la prensa apostada en el lugar radicaba en que las fuerzas de seguridad aprovecharan la caída del sol y la falta de luz natural para recrudecer la represión.

A pesar de los gases lacrimógenos y el operativo de las fuerzas, el reporte destacó la persistencia de quienes se encontraban protestando. "La gente no se va. Retroceden, se reagrupan y vuelven", describió el movilero, dejando en evidencia que el rechazo en las calles al nuevo paquete de reformas del oficialismo se mantiene firme.