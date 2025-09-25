Escándalo: un candidato de La Libertad Avanza, a los insultos y amenazas en la calle con un repartidor

tronco lemoine

El incidente generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios compartieron el video y se enfrascaron en un debate. El cruce, cargado de insultos, se convirtió en un reflejo de la polarización política que vive el país.

"¿Como sabes que era Kuka y no era uno de los damnificados por el 3% pa la jefa?", le recriminó un usuario, en relación al escándalo de presuntas coimas en el Gobierno que involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Son 3 escondidos atrás de un policía", recriminó otro de los usuarios.

Más allá de la intensión de escrache que tuvo Lilia Lemoine, en general obtuvo burlas y hasta reproches como respuestas en X.