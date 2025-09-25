Escándalo: un candidato de La Libertad Avanza, a los insultos y amenazas en la calle con un repartidor
Lilia Lemoine publicó el video de un incómodo momento que vivió junto a "Tronco" en la puerta del canal de streaming Carajo.
Un tenso momento se vivió a la salida de un estudio de un canal de streaming, cuando la diputada Lilia Lemoine denunció ser abordada de manera violenta por un repartidor de Rappi, por lo que el candidato de La Libertad Avanza (LLA) y streamer, Sergio “Tronco” Figliuolo, salió en su defensa con insultos y amenazas hacia el trabajador.
La situación, registrada en video y viralizada en la plataforma X, muestra un fuerte intercambio verbal, con un exaltado "Tronco".
En las imágenes se la observa a Lemoine y al repartidor discutiendo, mientras Figliuolo intenta calmar los ánimos. Según el testimonio de la propia legisladora, se trató de una "agresión directa" y aseguró que "menos mal que había un policía" cerca para intervenir.
"Un kuka me atacó... pero no sabía que estaban @tronco y @GordoLeyes saliendo de los estudios de @CarajoStream... menos mal que había un policía y lo salvó", escribió la exasistente de Javier Milei.
Más allá del relato de Lilia, en las imágenes se lo observa al policía calmando al repartidor, quien les grita "te rompo todo" a los libertarios, quienes a su vez permanecen inmóviles en la puerta del canal.
El incidente generó una ola de reacciones en las redes sociales, donde los usuarios compartieron el video y se enfrascaron en un debate. El cruce, cargado de insultos, se convirtió en un reflejo de la polarización política que vive el país.
"¿Como sabes que era Kuka y no era uno de los damnificados por el 3% pa la jefa?", le recriminó un usuario, en relación al escándalo de presuntas coimas en el Gobierno que involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. "Son 3 escondidos atrás de un policía", recriminó otro de los usuarios.
Más allá de la intensión de escrache que tuvo Lilia Lemoine, en general obtuvo burlas y hasta reproches como respuestas en X.
