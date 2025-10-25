Demián Rugna, al límite de violar la veda: "Si votás violeta, sos un vende patria"
El conocido director de cine publicó en sus redes sociales una historia que quedó al límite de violar la veda electoral.
A pocas horas de que se den los comicios electorales para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados de Argentina, el director de cine y guionista Demian Rugna publicó un video donde señaló que: “Si votas violeta sos vende patria”.
En el video, musicalizado con la canción Sr. Cobranza de Bersuit, se puede leer: "ni derecha, ni gorila, ni izquierda, ni peroncho, ni apolítico”.
Demián Rugna podría dirigir la próxima película de Alien
La próxima película de la saga Alien podría tener a su nuevo director: el argentino Demián Rugna, responsable de la aclamada película de terror Cuando acecha la maldad (2023). En los últimos días su nombre comenzó a sonar con fuerza como el principal candidato para dirigir la secuela de Alien: Romulus, tras la salida del proyecto del uruguayo Fede Álvarez.
La primicia estalló en el HorrorBound Weekend, donde Álvarez confirmó que no será él quien encabece la segunda parte, aunque sí escribió el guion junto a Rodo Sayagues. "Siempre fue mi idea hacer una sola película de Alien", aclaró Álvarez, despejando rumores sobre roces internos con 20th Century Studios o incluso con Ridley Scott, productor histórico de la franquicia.
Durante el panel, Álvarez y Sayagues mencionaron directamente a Rugna, en lo que muchos interpretaron como una pista clara sobre quién tomaría la dirección del nuevo film. La noticia encendió rápidamente el debate entre los fanáticos y seguidores de la franquicia, acostumbrados a ver nombres de Hollywood asociados a la saga.
Cuando acecha la maldad se destacó como una de las películas de género más originales y perturbadoras del 2023, consolidando a Rugna como un nuevo referente del horror, con un estilo visceral y arriesgado. En redes sociales, varios fanáticos coinciden en que ese enfoque podría devolverle a Alien la crudeza y la tensión que marcaron sus primeras entregas.
