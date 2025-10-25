Demián Rugna, al límite de violar la veda: "Si votás violeta, sos un vende patria"

Durante el panel, Álvarez y Sayagues mencionaron directamente a Rugna, en lo que muchos interpretaron como una pista clara sobre quién tomaría la dirección del nuevo film. La noticia encendió rápidamente el debate entre los fanáticos y seguidores de la franquicia, acostumbrados a ver nombres de Hollywood asociados a la saga.

Cuando acecha la maldad se destacó como una de las películas de género más originales y perturbadoras del 2023, consolidando a Rugna como un nuevo referente del horror, con un estilo visceral y arriesgado. En redes sociales, varios fanáticos coinciden en que ese enfoque podría devolverle a Alien la crudeza y la tensión que marcaron sus primeras entregas.