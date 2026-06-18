Demoledora encuesta hunde la imagen de Manuel Adorni: 8 de cada 10 argentinos lo quieren fuera del Gobierno
El estudio revela que el funcionario nacional registra un 78% de imagen negativa y que una amplia mayoría exige su salida del Gobierno de Javier Milei.
La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, parece haber cruzado un punto de no retorno en lo que respecta a la consideración de la ciudadanía, y mientras acumula denuncias y en el Senado preparan una interpelacióm, su imagen se encuentra en su peor momento, según una demolerora encuesta para el Gobierno de Javier Milei.
En medio del fuerte tembladeral institucional que sacude al Poder Ejecutivo, la consultora CEOP Latam presentó un exhaustivo informe de opinión pública exclusivo para C5N titulado "Manuel Adorni, el árbol en el bosque". Los resultados arrojan un escenario sumamente crítico para el ladero de Javier Milei, reflejando un marcado desgaste tanto en su credibilidad como en la valoración de su conducta ética.
"Vamos a analizar la metáfora del árbol y el bosque. El árbol es Adorni, que es lo que estamos viendo. Y detrás hay un bosque, que lo está tapando, que es el Gobierno", introdujo Roberto Bacman en Minuto Uno con Gustavo Sylvestre antes de presentar los resultados.
El relevamiento expone que el funcionario alcanzó un alarmante 78% de imagen negativa. En sintonía con este desplome, el nivel de desconfianza hacia su palabra es casi total: ante la pregunta de si le creen a Adorni, el 75% de los encuestados afirmó que "no le cree", mientras que un 9,8% admitió que le cree "poco".
El negativo "Top 10" de la percepción social para Manuel Adorni
Uno de los apartados más llamativos del estudio de CEOP Latam consistió en pedirle a los entrevistados que describieran al Jefe de Gabinete con una sola palabra. Las respuestas mayoritarias estuvieron fuertemente vinculadas a los presuntos hechos de corrupción y a la falta de credibilidad:
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Corrupto: 22%
Ladrón: 12%
Chorro: 9,8%
Mentiroso: 8,3%
Chanta: 4,3%
El listado de las diez definiciones más elegidas por la gente para calificar al funcionario nacional se terminó de completar con los conceptos de "hipócrita", "inmoral", "soberbio", "boludo" y "caradura".
Exigencia de salida y el fantasma de la "moción de censura" para Manuel Adorni
El consenso respecto al futuro del secretario de Estado dentro de la estructura de La Libertad Avanza es tajante. El 78% de los ciudadanos consultados cree que Adorni tiene que salir del Gobierno de manera inmediata. Es decir, casi 8 de cada 10 encuestados.
Frente al escenario hipotético de que el funcionario resista en su cargo y se niegue a dimitir, la encuesta indagó sobre el rol que debería adoptar el Poder Legislativo: "Si Adorni no renuncia, ¿cuán de acuerdo estás con que el Congreso lo eche mediante la 'moción de censura'?".
La respuesta fue contundente: un 54% se mostró "muy de acuerdo" con activar dicho mecanismo constitucional, sumado a un 13% que manifestó estar "algo de acuerdo" con la destitución parlamentaria.
El mito de la casta y las principales preocupaciones
El informe de CEOP Latam también midió el impacto colateral que este escándalo proyecta sobre la narrativa fundacional del oficialismo.
Al evaluar el clásico eslogan gubernamental enfocado en combatir a los privilegios políticos, casi el 50% de los entrevistados sentenció que "el Gobierno es más casta que otros gobiernos", evidenciando una severa crisis de identidad en la base del relato libertario.
Finalmente, al consultar a la población sobre qué es lo que genera mayor alarma en el día a día respecto de la gestión de Milei, los encuestados se dividieron entre la crisis ética y la realidad financiera:
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El rumbo económico: Sigue siendo el principal factor de alarma para el 43,4% de los argentinos.
Los escándalos de corrupción: Escalaron de forma abrupta hasta convertirse en la mayor preocupación para el 33,9% de los consultados.
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