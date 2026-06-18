Demoledora encuesta hunde la imagen de Manuel Adorni: 8 de cada 10 argentinos lo quieren fuera del Gobierno

El negativo "Top 10" de la percepción social para Manuel Adorni

Uno de los apartados más llamativos del estudio de CEOP Latam consistió en pedirle a los entrevistados que describieran al Jefe de Gabinete con una sola palabra. Las respuestas mayoritarias estuvieron fuertemente vinculadas a los presuntos hechos de corrupción y a la falta de credibilidad:

Corrupto: 22%

Ladrón: 12%

Chorro: 9,8%

Mentiroso: 8,3%

Chanta: 4,3%

El listado de las diez definiciones más elegidas por la gente para calificar al funcionario nacional se terminó de completar con los conceptos de "hipócrita", "inmoral", "soberbio", "boludo" y "caradura".

image Demoledora encuesta hunde la imagen de Manuel Adorni: 8 de cada 10 argentinos lo quiere fuera del Gobierno

Exigencia de salida y el fantasma de la "moción de censura" para Manuel Adorni

El consenso respecto al futuro del secretario de Estado dentro de la estructura de La Libertad Avanza es tajante. El 78% de los ciudadanos consultados cree que Adorni tiene que salir del Gobierno de manera inmediata. Es decir, casi 8 de cada 10 encuestados.

Frente al escenario hipotético de que el funcionario resista en su cargo y se niegue a dimitir, la encuesta indagó sobre el rol que debería adoptar el Poder Legislativo: "Si Adorni no renuncia, ¿cuán de acuerdo estás con que el Congreso lo eche mediante la 'moción de censura'?".

La respuesta fue contundente: un 54% se mostró "muy de acuerdo" con activar dicho mecanismo constitucional, sumado a un 13% que manifestó estar "algo de acuerdo" con la destitución parlamentaria.

image Demoledora encuesta hunde la imagen de Manuel Adorni: 8 de cada 10 argentinos lo quiere fuera del Gobierno

El mito de la casta y las principales preocupaciones

El informe de CEOP Latam también midió el impacto colateral que este escándalo proyecta sobre la narrativa fundacional del oficialismo.

Al evaluar el clásico eslogan gubernamental enfocado en combatir a los privilegios políticos, casi el 50% de los entrevistados sentenció que "el Gobierno es más casta que otros gobiernos", evidenciando una severa crisis de identidad en la base del relato libertario.

Finalmente, al consultar a la población sobre qué es lo que genera mayor alarma en el día a día respecto de la gestión de Milei, los encuestados se dividieron entre la crisis ética y la realidad financiera: