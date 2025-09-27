Insólito: Guillermo Francos responsabilizó a vecinos de La Matanza por el triple femicidio de Florencio Varela

“Qué se puede pensar hoy después de este crimen aberrante… ¿Qué dirá la gente que votó al intendente (Fernando Espinoza) o la dirigente de La Matanza, a la vicegobernadora Verónica Magario? ¿Qué pensará después de este crimen aberrante…?", reiteró la pregunta retórica.

De esa manera, culpó a las administraciones provincial y municipal por el hecho que conmociona al país y, por elevación, responsabilizó a los vecinos matanceros que votaron al peronismo por los femicidios.

“La provincia de Buenos Aires y La Matanza no están dando soluciones en el tema grave de la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico… Lo dijimos varias veces: si la provincia nos necesita para combatir el narcotráfico, como hicimos en Rosario, estamos a disposición", sentenció Francos en declaraciones radiales.