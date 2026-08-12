Cambios en el Gabinete: Adriana Baravalle asume como nueva secretaria de Innovación de la Nación

Cambios en el Gabinete: quién es Adriana Baravalle

A lo largo de su carrera, la flamante funcionaria ha combinado la investigación y la docencia con la conducción de proyectos de innovación, gobierno de datos, ciberseguridad e interoperabilidad, operando tanto en el ámbito privado como en la Administración Pública Nacional. Asimismo, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó activamente en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.