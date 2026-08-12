Cambios en el Gabinete: Adriana Baravalle asume como nueva secretaria de Innovación de la Nación
La especialista en inteligencia artificial y ciencia de datos toma el mando de la cartera en reemplazo del Lic. Darío Genua.
A través de un comunicado oficial emitido este miércoles, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología anunció la asunción de la Dra. Adriana Baravalle como nueva Secretaria de Innovación de la Nación, en un nuevo movimiento del Gabinete de Javier Milei.
La designación da continuidad a la gestión llevada adelante por el Lic. Darío Genua, a quien la cartera le agradeció especialmente por el trabajo, el compromiso y los logros alcanzados durante su desempeño al frente del área.
Baravalle cuenta con una sólida y extensa trayectoria profesional y académica especializada en inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad e innovación tecnológica. Es Doctora en Inteligencia Artificial, Magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento, investigadora, profesora universitaria y se desempeña actualmente como Directora del Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral.
Cambios en el Gabinete: quién es Adriana Baravalle
A lo largo de su carrera, la flamante funcionaria ha combinado la investigación y la docencia con la conducción de proyectos de innovación, gobierno de datos, ciberseguridad e interoperabilidad, operando tanto en el ámbito privado como en la Administración Pública Nacional. Asimismo, integró la Mesa de IA y Ciberseguridad que participó activamente en la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial entre 2016 y 2019.
Desde el área oficial informaron que la incorporación de Baravalle tendrá como metas principales profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, impulsar el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías, y fortalecer la articulación estratégica entre el sector público, el sector privado y todo el ecosistema científico y académico del país.
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