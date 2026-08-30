La revolución de los cielos: avanza el diseño de un imponente avión comercial sin alas separadas
El proyecto promete maximizar el ahorro de combustible, aunque su descomunal tamaño obligará a readaptar la infraestructura aeroportuaria global.
La aviación comercial de larga distancia se encuentra ante las puertas de un cambio de paradigma conceptual. En los laboratorios del Centro Chino de Investigación y Desarrollo Aerodinámico avanza la evaluación de un revolucionario diseño de avión que rompe con la estructura tradicional del transporte aéreo al prescindir de la clásica división visual entre el fuselaje y las alas.
Aunque todavía no se fijó un cronograma formal para su construcción a escala real, los ensayos iniciales con un modelo reducido ya sentaron un precedente histórico.
La arquitectura de ala integrada y el ahorro energético
El secreto de este coloso radica en la tecnología de fuselaje de ala integrada (BWB). Mientras que en los aviones convencionales el cuerpo se limita a transportar carga y las alas generan la sustentación, este desarrollo fusiona ambos componentes en una estructura continua y uniforme.
De este modo, la totalidad de la aeronave contribuye a generar sustentación, logrando una drástica reducción en la resistencia aerodinámica y una optimización sustancial en el consumo de combustible.
Las evaluaciones científicas se llevaron a cabo utilizando un prototipo a escala 1:52 —de 80 centímetros de largo y 1,6 metros de envergadura— sometido a velocidades que oscilaron entre Mach 0,4 y Mach 0,8 (unos 1.000 km/h, velocidad de crucero estimada para el modelo definitivo), permitiendo medir con precisión su estabilidad estructural.
Un avión gigante que desafía los límites de los aeropuertos
Más allá de su eficiencia en pleno vuelo, la iniciativa enfrenta un obstáculo logístico crítico en tierra. Con una envergadura proyectada de 85 metros, esta aeronave superará por más de cinco metros al Airbus A380, el avión de pasajeros más grande fabricado en serie hasta la actualidad.
Esta dimensión colosal excede por completo el límite de los 80 metros establecido por el Código F de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En consecuencia, de concretarse su fabricación, las terminales aéreas internacionales deberán afrontar modificaciones y adaptaciones estructurales obligatorias en calles de rodaje, plataformas de estacionamiento y zonas de seguridad.
Mientras el concepto continúa su etapa experimental en paralelo al desarrollo de aparatos convencionales de fuselaje ancho como el C929, la industria observa expectante la evolución de este gigante que busca reescribir las reglas del transporte aéreo.
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