La revolución de los cielos: avanza el diseño de un imponente avión comercial sin alas separadas

Un avión gigante que desafía los límites de los aeropuertos

Más allá de su eficiencia en pleno vuelo, la iniciativa enfrenta un obstáculo logístico crítico en tierra. Con una envergadura proyectada de 85 metros, esta aeronave superará por más de cinco metros al Airbus A380, el avión de pasajeros más grande fabricado en serie hasta la actualidad.

Esta dimensión colosal excede por completo el límite de los 80 metros establecido por el Código F de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). En consecuencia, de concretarse su fabricación, las terminales aéreas internacionales deberán afrontar modificaciones y adaptaciones estructurales obligatorias en calles de rodaje, plataformas de estacionamiento y zonas de seguridad.

Mientras el concepto continúa su etapa experimental en paralelo al desarrollo de aparatos convencionales de fuselaje ancho como el C929, la industria observa expectante la evolución de este gigante que busca reescribir las reglas del transporte aéreo.