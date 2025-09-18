Desesperado posteo de Luis Caputo en la previa al debate por la Ley de ATN: "Voltear al Presidente"

Tras la dura derrota en el Diputados, desde el Gobierno salieron a denunciar que, producto de los tiempos electorales, sectores cercanos al PRO y a los gobernadores se "aliaron con el kirchnerismo" para voltear los vetos de Milei con el objetivo de "generar inestabilidad" en la gobernabilidad.

En otra semana negra para la Casa Rosada, el Senado se encamina esta tarde a rechazar otro veto de Milei y ratificar la ley de los ATN, a pesar de que el gobierno libertario argumentó que se trata de fondos que deben destinarse a situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

El veto a los ATN

El proyecto, que había sido vetado por el Presidente el jueves de la semana pasada, será el tema principal en la sesión convocada para las 11. Para rechazar el veto de Milei, la oposición necesitará reunir una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes en dos votaciones. La primera, para habilitar el tratamiento sobre tablas del expediente, porque no cuenta con dictamen de comisión, y la segunda para insistir en la ley y girarla a la Cámara de Diputados, que deberá reunir la misma relación de fuerzas para dejar firme la norma.

La ley que establece el reparto obligatorio entre las provincias fue sancionada por Diputados el pasado 20 de agosto. El trámite comenzó en el Senado el 10 de julio en una polémica sesión “autoconvocada” por la oposición. En aquella oportunidad, el proyecto fue aprobado por la Cámara alta por una mayoría de 56 votos a favor y solo uno en contra. Los senadores libertarios se ausentaron objetando la invalidez de la reunión.

Las miradas están puestas especialmente en los senadores que responden a tres mandatarios que en las últimas horas se han visto beneficiados con envíos de fondos por parte del Poder Ejecutivo. Son los casos deMaximiliano Pullaro (Santa Fe), Hugo Passalacqua (Misiones) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que recibieron giros de ATN por casi $10.000.000, ordenados por el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

También generan dudas las dos senadoras por Chubut que responden al gobernador Ignacio Torres y que apoyaron el proyecto. El mandatario, uno de los impulsores del grupo Provincias Unidas, firmó la semana pasada un convenio con la Casa Rosada, lo que algunos leyeron como un gesto que le habría puesto fin, al menos por el momento, a la rebeldía del patagónico.