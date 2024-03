Preocupación por la ola de despidos en el Estado: el testimonio de los protagonistas

"Soy empleado del Anses desde 2008 y siempre estuve en planta permanente, siempre estuve en atención al público, hacía jubilaciones, pensiones. Voy todos los días, cumplo mi horario, no hay motivos ni explicaciones", señaló.

Al ser consultado sobre si le van a abonar por sus años de trabajo, dado que siempre estuvo en planta permanente, Alejandro aclaró: "El telegrama no indica si me van a pagar algo o no, deberían porque yo estoy en planta permanente, estoy a la espera".

Por su parte, Pablo se desempeñó en atención al público en la Agencia Nacional de Discapacidad, uno de los primeros organismos en ser desmembrados por parte del gobierno de Milei. "Durante dos o tres meses no hubo autoridades, no hubo criterios para despedir. En la agencia hay 320 despedidos, no es como dijo Adorni y hay despedidos con problemas oncológicos y gente con Certificado Único de Discapacidad (CUT)", expresó.

"Trabajaba desde el 2011 y me despidieron el 29 de febrero. Mi trabajo era hacer las pensiones por discapacidad. Hace 13 años que trabajaba en el Estado", relató.

En cuánto a cómo impacta su despido en su vida personal, develó: "Soy cabeza de familia, tengo un hijo de tres años que estaba por empezar con terapia ocupacional en la obra social y ahora lo pierdo; me aumentó el alquiler. Mi último sueldo habrá sido de 380 mil, 400 mil pesos".

"Esperamos volver porque trabajamos con los más vulnerables que es la gente con discapacidad, la atención al público que nosotros brindamos es súper profesional, echaron a gente con 20 años trabajando ahí. He visto compañeros comprarle un sánguche a la gente que venía a hacer los trámites porque no habían comido", dijo.

