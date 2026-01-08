Detuvieron a la novia de Iñaki Gutiérrez por conducir borracha: tenía 1.89 de alcohol en sangre
El episodio protagonizado por la influencer libertaria, pareja del también referente de la juventud de La Libertad Avanza, ocurrió en la madrugada de este lunes.
La influencer libertaria Eugenia Rolón -pareja de Iñaki Gutiérrez- estrelló su vehículo contra una columna de alumbrado público este lunes a la madrugada. Tras el impacto, las autoridades constataron que manejaba con un nivel de alcohol en sangre superior al permitido: el test de alcoholemia arrojó una medición de 1.89.
El siniestro no dejó víctimas, pero la influencer pasó varias horas en la seccional local hasta ser liberada bajo la custodia de Iñaki Gutiérrez. El hecho generó fuertes críticas de los vecinos debido al peligro que representó la maniobra en plena vía pública.
En las últimas horas, trascendió el video donde se puede ver a la influencer estrellándose contra un poste, en lo que podría haber sido una verdadera tragedia. Además, de acuerdo a la información trascendida, la joven no contaba con licencia de conducir para trasladarse al mando de un vehículo, lo cual hace doblemente grave la falta.
Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria que es un peligro al volante
Eugenia Rolón es una joven comunicadora e influencer de 23 años, referente del espacio político La Libertad Avanza y pareja del también tiktoker y militante Iñaki Gutiérrez. Es oriunda de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y se define a sí misma en sus redes como "cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina".
Cabe señalar que ganó notoriedad por su militancia a favor de Javier Milei desde los 16 años y por sus debates en redes sociales. Durante la campaña presidencial de 2023, trabajó junto a Iñaki Gutiérrez en la gestión de contenidos para plataformas como TikTok, específicamente para las cuentas de Javier Milei y Victoria Villarruel.
En las elecciones de 2025, fue candidata a convencional constituyente en su ciudad natal, obteniendo un tercer lugar con el 21% de los votos. Al inicio de la gestión de Milei, tuvo un paso por la Casa Rosada en el equipo de comunicación, aunque luego fue desplazada de esas funciones oficiales tras un polémico posteo en redes sociales.
