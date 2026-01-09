Karina Milei y Patricia Bullrich disfrutaron de una noche de teatro en calle Corrientes

karina bullriich teatro

Multifacético, Yanco encarna en la obra el rol de Eduardo, un encargado de edificio con “mirada profunda, palabra justa y mucha verdad”, según lo caracterizaron en la cuenta de Instagram de ¿Qué somos?

También se define a su personaje como “un poco metido, muy curioso, con alma de detective y corazón noble”. “Sabio a su manera y con un radar infalible para los chismes del edificio”, completan su descripción.

Según la sinopsis de ¿Qué somos? de la página especializada Alternativa Teatral: “Es la historia de dos amigos, uno conflictuado con el dilema de casarse o no. Para eso, Silvio busca la complicidad de Clemente, quien mágicamente encuentra el argumento para que Belinda, su enamorada, asuma que ese matrimonio no puede ser. Finalmente, se desatarán confusiones y divertidos torbellinos que se aclararán de la manera más disparatada”.

karina bullrich teatro

No es la primera experiencia teatral del esposo de Bullrich. En 2013, Yanco debutó sobre las tablas en la obra El Evento, dirigida por Luz Palazón y basada en un texto de Julio Chávez, que se presentó en el teatro Código Montesco.

En aquel entonces, Bullrich destacó públicamente su trabajo con un posteo en Facebook: “Estuvo bárbaro, me encantó y por eso es que quiero compartirlo con ustedes. Para que lo reconozcan es el más bueno”.