Karina Milei y Patricia Bullrich disfrutaron de una noche de teatro en calle Corrientes
Disfrutaron de la obra “¿Qué somos?” protagonizada por Guillermo Yanco, esposo de la exministra de Seguridad.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei se acercó este jueves a las luminosas carteleras de la avenida Corrientes para ver la obra de teatro en la que actúa la pareja de Patricia Bullrich.
La hermana del presidente de la Nación, Javier Milei, acompañó a la senadora, quien orgullosa de la presentación de Guillermo Yanco también invitó al secretario de Cultura, Leandro Cifelli; y su sucesora en el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
La obra, producida por Aldo Funes, se presenta como “una comedia ágil y simple”, que busca generar una conexión inmediata con el público a través de situaciones cotidianas y personajes reconocibles. Así lo describe la plataforma Plateanet, donde se pueden adquirir las entradas.
Multifacético, Yanco encarna en la obra el rol de Eduardo, un encargado de edificio con “mirada profunda, palabra justa y mucha verdad”, según lo caracterizaron en la cuenta de Instagram de ¿Qué somos?
También se define a su personaje como “un poco metido, muy curioso, con alma de detective y corazón noble”. “Sabio a su manera y con un radar infalible para los chismes del edificio”, completan su descripción.
Según la sinopsis de ¿Qué somos? de la página especializada Alternativa Teatral: “Es la historia de dos amigos, uno conflictuado con el dilema de casarse o no. Para eso, Silvio busca la complicidad de Clemente, quien mágicamente encuentra el argumento para que Belinda, su enamorada, asuma que ese matrimonio no puede ser. Finalmente, se desatarán confusiones y divertidos torbellinos que se aclararán de la manera más disparatada”.
No es la primera experiencia teatral del esposo de Bullrich. En 2013, Yanco debutó sobre las tablas en la obra El Evento, dirigida por Luz Palazón y basada en un texto de Julio Chávez, que se presentó en el teatro Código Montesco.
En aquel entonces, Bullrich destacó públicamente su trabajo con un posteo en Facebook: “Estuvo bárbaro, me encantó y por eso es que quiero compartirlo con ustedes. Para que lo reconozcan es el más bueno”.
