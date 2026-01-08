"Cristiana y anticomunista": quién es Eugenia Rolón, la novia de Iñaki Gutiérrez que chocó alcoholizada

Como es oriunda de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, se presentó como candidata convencional constituyente de La Libertad Avanza para representar a ese distrito en la confección de una nueva Carta Magna provincial. Salió tercera.

Alguna vez también la vieron en redes sociales compartiendo la indignación de Iñaki Gutiérrez ante el descaro de una diputada electa de Salta, Soledad Gramajo, que se grabó al volante en estado de ebriedad.

"Así se maneja la casta: para ellos no hay límites ni reglas", convino la rubia, hoy mimetizada con su entorno.

Hoy en día la joven integra el equipo de asesores del área digital libertaria, y en redes sociales comparte contenido como remeras de “Enjoy capitalism” y montajes de Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Y las fotos de cuando su novio la tuvo que ir a buscar tras quedar detenida por llevarse puesto un poste de luz a las 9 de la mañana de un jueves en Mar del Tuyú por estar alcoholizada.