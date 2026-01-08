El video del choque de la novia de Iñaki Gutiérrez: manejaba sin registro y alcoholizada a las 9 de la mañana

Cabe señalar que ganó notoriedad por su militancia a favor de Javier Milei desde los 16 años y por sus debates en redes sociales. Durante la campaña presidencial de 2023, trabajó junto a Iñaki Gutiérrez en la gestión de contenidos para plataformas como TikTok, específicamente para las cuentas de Javier Milei y Victoria Villarruel.

En las elecciones de 2025, fue candidata a convencional constituyente en su ciudad natal, obteniendo un tercer lugar con el 21% de los votos. Al inicio de la gestión de Milei, tuvo un paso por la Casa Rosada en el equipo de comunicación, aunque luego fue desplazada de esas funciones oficiales tras un polémico posteo en redes sociales.