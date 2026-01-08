El video del choque de la novia de Iñaki Gutiérrez: manejaba sin registro y alcoholizada a las 9 de la mañana
En la madrugada de este lunes, la influencer Eugenia Rolón se estrelló contra un poste de luz en Mar del Tuyú, con 1.89 de alcohol en sangre.
Eugenia Rolón dio positivo en alcoholemia tras chocar un poste en Mar del Tuyú. La referente libertaria y pareja de Iñaki Gutiérrez protagonizó un fuerte accidente el lunes por la mañana al impactar su auto contra una estructura de luz.
El control policial posterior confirmó la gravedad de la falta: 1.89 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra muy por encima del cero, que es la cifra establecida. Tras lo sucedido, Rolón fue demorada en la comisaría hasta que Gutiérrez acudió a retirarla. El hecho despertó indignación en la zona por la imprudencia cometida al volante.
En las últimas horas, trascendió el video donde se puede ver a la influencer estrellándose contra un poste, en lo que podría haber sido una verdadera tragedia. Además, de acuerdo a la información trascendida, la joven no contaba con licencia de conducir para trasladarse al mando de un vehículo, lo cual hace doblemente grave la falta.
Quién es Eugenia Rolón, la influencer libertaria que es un peligro al volante
Eugenia Rolón es una joven comunicadora e influencer de 23 años, referente del espacio político La Libertad Avanza y pareja del también tiktoker y militante Iñaki Gutiérrez. Es oriunda de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y se define a sí misma en sus redes como "cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina".
Cabe señalar que ganó notoriedad por su militancia a favor de Javier Milei desde los 16 años y por sus debates en redes sociales. Durante la campaña presidencial de 2023, trabajó junto a Iñaki Gutiérrez en la gestión de contenidos para plataformas como TikTok, específicamente para las cuentas de Javier Milei y Victoria Villarruel.
En las elecciones de 2025, fue candidata a convencional constituyente en su ciudad natal, obteniendo un tercer lugar con el 21% de los votos. Al inicio de la gestión de Milei, tuvo un paso por la Casa Rosada en el equipo de comunicación, aunque luego fue desplazada de esas funciones oficiales tras un polémico posteo en redes sociales.
