Diego Santilli encabezó en París una cena con los gobernadores para negociar las PASO
El jefe de Gabinete compartió un ágape que se desarrolló en la Embajada argentina con los trece mandatarios que acompañan a Javier Milei en la gira francesa.
Tal y como era previsible, el Gobierno Nacional avanzó este miércoles con su intención de eliminar las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para las elecciones presidenciales del año próximos, con una cena en París que incluyó a todos los mandatarios provinciales que integran la comitiva anarcocapitalista en esa ciudad.
El ágape tuvo lugar en la planta baja de la Embajada argentina en Francia, ubicada en el número 6 de la rue Cimarosa, y fue encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien entre bocado y bocado metió el tema que desvela a Javier Milei y sus aliados.
Para ello, se sabe, llevó consigo a los trece gobernadores a tierra francesa, no solo para que hagan acto de presencia en la “Argentina Week” de la que el Presidente tiene participar este jueves en la capital gala, y que se extiende hasta el sábado 2 de octubre, con el objetivo de atraer las inversiones europeas que hasta ahora le son esquivas.
Además de Santilli, los comensales fueron doce gobernadores provinciales y el Jefe de Gobierno porteño, y con ellos el Gobierno quiere reforzar los vínculos políticos y alianzas o, en los casos que corresponda, reconstruirlos a fin de alcanzar en el Congreso los votos necesarios para modificar el esquema electoral del año próximo.
Fuentes oficiosas deslizaron que las conversaciones “estaban encaminadas” y que es casi seguro se llegará "a un acuerdo para lograr el objetivo” a través de una comunicación “fluida” en la Casa Rosada y las provincias. En el peor de los casos, si no se logra la eliminación de las primarias todo estaría dado para suspenderlas, comentaron.
Para exhibir el fuerte compromiso oficialista, junto a Santilli estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que no se descarta que la coparticipación haya sido también tema de conversación, aunque en muy buenos términos, y el canciller Pablo Quirno.
Por los distritos dijeron presente Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de la vicegobernadora Córdoba, Myriam Prunotto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario