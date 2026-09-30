Diego Santilli encabezó en París una cena con los gobernadores para negociar las PASO

Para exhibir el fuerte compromiso oficialista, junto a Santilli estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que no se descarta que la coparticipación haya sido también tema de conversación, aunque en muy buenos términos, y el canciller Pablo Quirno.

Por los distritos dijeron presente Jorge Macri (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), además de la vicegobernadora Córdoba, Myriam Prunotto.