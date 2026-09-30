Reporteros Sin Fronteras calificó a Javier Milei de "depredador de la libertad de prensa"
Javier Milei fue recibido en París con una protesta de Reporteros Sin Fronteras que lo acusó de ser un "tuitónamo compulsivo".
La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) recibió este miércoles en París a Javier Milei con una protesta en la que denunció el avance del mandatario libertario sobre la libertad del expresión en Argentina y lo calificó como "depredador de la libertad de prensa". En las redes sociales de RSF reprodujeron varios de los violentos mensajes de Milei en sus redes sociales contra periodistas de nuestro país.
"No odiamos lo suficiente a los periodistas" o "Periodistas de mierda, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo", son algunos de los clásico mensaje que el mandatario libertario suele publicar en sus cuentas en las redes sociales y que este miércoles RSF proyectó en francés en un camión que recorrió algunos de los lugares más reconocidos del centro de París.
Milei llegó esta mañana a la capital francesa acompañado por 13 gobernadores provinciales aliados del Gobierno libertario para participar de la Argentina Week en la que intentarán atraer inversiones al país. Milei también se reunirá con su par francés, Emmanuel Macron.
Menos libertad de expresión
Milei es "claramente un peligro para la libertad de la prensa", uno de sus "depredadores", advirtió el director general de RSF, Thibaut Bruttin, recordando que Argentina cayó 58 puestos en la clasificación mundial elaborada cada año por esta organización con sede en París.
Argentina figura actualmente en el puesto 98 de 180 por "las injurias, la difamación y las amenazas" de su administración hacia los periodistas y los medios críticos y por sus políticas que "agravan" la concentración de medios y la precarización del oficio, según la organización.
"Además es un tuitónamo compulsivo", agregó Bruttin. Según un análisis de RSF, publicado este miércoles Milei publicó 1.674 mensajes "hostiles a la prensa" en 47 días entre abril y mayo de 2026, "más de 35 por día".
"Es un personaje que no solo utiliza las técnicas de Donald Trump, sino que además las lleva a otro nivel", agregó el responsable de RSF y recordó que el mandatario estadounidense "ataca de forma preventiva" a los periodistas, "incluso antes de que hayan publicado lo que sea".
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