Reporteros Sin Fronteras calificó a Javier Milei de "depredador de la libertad de prensa"

"Además es un tuitónamo compulsivo", agregó Bruttin. Según un análisis de RSF, publicado este miércoles Milei publicó 1.674 mensajes "hostiles a la prensa" en 47 días entre abril y mayo de 2026, "más de 35 por día".

"Es un personaje que no solo utiliza las técnicas de Donald Trump, sino que además las lleva a otro nivel", agregó el responsable de RSF y recordó que el mandatario estadounidense "ataca de forma preventiva" a los periodistas, "incluso antes de que hayan publicado lo que sea".