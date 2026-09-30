Reporteros Sin Fronteras le dio la "bienvenida" a Javier Milei en París

"Además, es un tuitónamo compulsivo", agregó Bruttin, luego de que RSF publicara este mismo miércoles un informe del que se desprende que Milei publicó 1.674 mensajes "hostiles a la prensa" en 47 días, entre abril y mayo de 2026, a razón de "más de 35 por día".

Agregó que "es un personaje que no solo utiliza las técnicas de Donald Trump, sino que además las lleva a otro nivel", recordando que el mandatario estadounidense "ataca de forma preventiva" a los periodistas, "incluso antes de que hayan publicado lo que sea".

“El jefe de Estado argentino despliega una comunicación agresiva en la que califica a los periodistas de ‘mercenarios’ pagados para derrocar a su gobierno y los acusa de corrupción, mentiras y militancia política. RSF denuncia el mecanismo sistemático de descrédito y denigración de la prensa empleado por Javier Milei”, se advierte en el https://rsf.org/es/argentina-javier-milei-difunde-m%C3%A1s-de-35-publicaciones-diarias-de-odio-contra-los-medios-en-xcitado informe de Reporteros Sin Fronteras.