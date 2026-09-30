Reporteros Sin Fronteras le dio la "bienvenida" a Javier Milei en París
La ONG recibió al mandatario argentino con una protesta pública durante la que denunció el hostigamiento a periodistas y medios críticos en nuestro país.
Las ONG Reporteros Sin Fronteras organizó una protesta en la vía pública de París para darle la “bienvenida” a Javier Milei, quien este miércoles arribó a la capital de Francia para encabezar la denominada “Argentina Week” y participar de otras actividades, como una reunión bilateral con su par Emmanuel Macron.
Decenas de periodistas portando carteles con el mensaje “Bienvenue Milei” (Bienvenido Milei) y un vehículo ploteado con frases del Presidente, como "No odiamos lo suficiente a los periodistas" o "Periodistas de mierda, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas", fueron el centro de atención parisina.
Con ese marco, el director general de RSF, Thibaut Bruttin, aseguró que el mandatario argentino “claramente es un peligro para la libertad de prensa”, sindicándolo como uno de sus “depredadores”.
Recordó que bajo la presidencia del anarcocapitalista la Argentina cayó 58 puestos en la clasificación mundial elaborada cada año por esta organización con sede en París, figurando actualmente en el puesto 98 sobre 180 países analizados.
Ello debido a "las injurias, la difamación y las amenazas" de su administración hacia los periodistas y los medios críticos, y por sus políticas que "agravan" la concentración de medios y la precarización del oficio, según indicó la organización.
"Además, es un tuitónamo compulsivo", agregó Bruttin, luego de que RSF publicara este mismo miércoles un informe del que se desprende que Milei publicó 1.674 mensajes "hostiles a la prensa" en 47 días, entre abril y mayo de 2026, a razón de "más de 35 por día".
Agregó que "es un personaje que no solo utiliza las técnicas de Donald Trump, sino que además las lleva a otro nivel", recordando que el mandatario estadounidense "ataca de forma preventiva" a los periodistas, "incluso antes de que hayan publicado lo que sea".
“El jefe de Estado argentino despliega una comunicación agresiva en la que califica a los periodistas de ‘mercenarios’ pagados para derrocar a su gobierno y los acusa de corrupción, mentiras y militancia política. RSF denuncia el mecanismo sistemático de descrédito y denigración de la prensa empleado por Javier Milei”, se advierte en el https://rsf.org/es/argentina-javier-milei-difunde-m%C3%A1s-de-35-publicaciones-diarias-de-odio-contra-los-medios-en-xcitado informe de Reporteros Sin Fronteras.
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