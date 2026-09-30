Javier Milei llegó a París y tendrá reuniones con Emmanuel Macron, empresarios e inversores

Milei y Macron: cuándo será la reunión

Uno de los compromisos más relevantes de la visita será el encuentro entre Milei y Macron, previsto para este jueves en el Palacio del Elíseo. La reunión está programada para las 13:50, hora argentina, y posteriormente el mandatario francés ofrecerá una recepción para la delegación oficial argentina.

Antes de emprender el viaje, Milei habló sobre su vínculo con Macron en una entrevista con el medio francés Le Point. “Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo”, aseguró el Presidente al referirse al mandatario francés. Milei también destacó el papel que, según explicó, tuvo Macron durante las negociaciones de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional y el respaldo que recibió de parte del gobierno francés en ese proceso.

La reunión tendrá además un componente económico y comercial. Entre los asuntos que forman parte de la agenda argentina aparecen las inversiones, el intercambio comercial y conversaciones relacionadas con equipamiento para la defensa.

Más actividades para Milei en Francia

La agenda presidencial continuará el viernes con nuevas actividades de la Argentina Week. Entre ellas habrá encuentros dedicados a la energía, los minerales críticos y la actividad nuclear, además de una jornada centrada en las oportunidades comerciales que podría generar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

También se desarrollará una ronda de negocios vinculada con el sector pesquero, que reunirá a empresas argentinas y representantes del mercado europeo. El objetivo será ampliar contactos comerciales y explorar nuevas posibilidades para las compañías nacionales. Milei tendrá además una actividad vinculada con el ámbito académico y económico: participará de una premiación del Paris Economic Forum junto al economista Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía 2025.

El sector pesquero

La agenda de Javier Milei en París tendrá además un capítulo dedicado a la industria pesquera argentina. En el marco de la Argentina Week se realizará una ronda de negocios que reunirá a 15 empresas nacionales con representantes de la industria alimentaria francesa, con un total de 165 reuniones previstas.

El objetivo será ampliar la presencia de productos argentinos en el mercado francés y generar nuevos vínculos comerciales, con especial interés en productos como el langostino rojo salvaje y la vieira. La actividad aportará una dimensión más tangible a la misión presidencial, que además de buscar grandes inversiones contempla acuerdos y contactos destinados a facilitar el ingreso de productos argentinos a nuevos mercados.