Incendios forestales en Chubut: Ignacio Torres recibió a Diego Santilli y ofreció una recompensa millonaria
El ministro del Interior viajó a Chubut, donde los incendios forestales ya arrasaron 2.000 hectáreas mientras las autoridades buscan a los responsables.
El ministro del Interior, Diego Santilli, viajó este miércoles a la provincia de Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, con quien recorrió la zona afectada por los incendios forestales más recientes, que arrasaron 2.000 hectáreas y provocaron la evacuación de 3.000 habitantes.
Además, el Gobierno de Chubut ofrece a partir de esta semana una recompensa de $ 50.000.000 para dar con los responsables del incendio que afectó principalmente la ruta 40 a la altura de El Hoyo y otros sectores de la provincia.
Desde la localidad de El Hoyo y junto Diego Santilli y el fiscal Carlos Díaz Mayer, el gobernador Ignacio Torres brindó un informe actualizado sobre la situación en los sectores de la Comarca Andina y el Parque Nacional Los Alerces.
Torres destacó el amplio despliegue de recursos humanos y materiales, ratificó que al menos dos de los incendios fueron provocados de manera intencional y anunció la recompensa que ofrece la provincia de Chubut para dar con los responsables.
La información, explicó Torres, "se puede dar de manera inmediata a la comisaría más cercana para colaborar de manera complementaria con la Fiscalía y la Procuración, y también de manera conjunta con las fuerzas federales para dar con los responsables rápidamente".
El mandatario provincial remarcó que "se tienen que tomar medidas ejemplificadoras, no podemos dejar que ganen los violentos", y aseguró que "la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y que los responsables vayan presos".
Además de prever la llegada del "avión hidrante de mayor porte que tenemos en la Argentina" para el operativo, Torres confirmó que el Gobierno de Chubut auxiliará a las familias y productores que resultaron afectados en El Hoyo, y aseguró que "no hay viviendas comprometidas en Epuyén pero algunos pobladores fueron evacuados de manera preventiva".
Por su parte, el fiscal Díaz Mayer señaló que se convocó "a expertos de siniestros de la Policía Federal y también está trabajando nuestra brigada de investigaciones de la Policía de Chubut y un perito que tenemos designado acá en la jurisdicción", para investigar específicamente los incendios forestales en Puerto Patriada, que pertenece a la jurisdicción de El Hoyo.
"Estaría más o menos identificado el sitio donde se habría iniciado el, estamos trabajando en pos de poder descubrir y determinar el inicio propiamente dicho y quién o quiénes pudieron haber sido los que provocaron el incendio", señaló el fiscal, para quien “en este caso puntualmente se inició con un acelerante o nafta que es lo que determina que efectivamente alguien quiso prender ese fuego”.
