Incendios forestales en Chubut: Ignacio Torres recibió a Diego Santilli y ofreció una recompensa millonaria

El mandatario provincial remarcó que "se tienen que tomar medidas ejemplificadoras, no podemos dejar que ganen los violentos", y aseguró que "la prioridad absoluta es garantizar la seguridad de las personas y que los responsables vayan presos".

Además de prever la llegada del "avión hidrante de mayor porte que tenemos en la Argentina" para el operativo, Torres confirmó que el Gobierno de Chubut auxiliará a las familias y productores que resultaron afectados en El Hoyo, y aseguró que "no hay viviendas comprometidas en Epuyén pero algunos pobladores fueron evacuados de manera preventiva".

Por su parte, el fiscal Díaz Mayer señaló que se convocó "a expertos de siniestros de la Policía Federal y también está trabajando nuestra brigada de investigaciones de la Policía de Chubut y un perito que tenemos designado acá en la jurisdicción", para investigar específicamente los incendios forestales en Puerto Patriada, que pertenece a la jurisdicción de El Hoyo.

"Estaría más o menos identificado el sitio donde se habría iniciado el, estamos trabajando en pos de poder descubrir y determinar el inicio propiamente dicho y quién o quiénes pudieron haber sido los que provocaron el incendio", señaló el fiscal, para quien “en este caso puntualmente se inició con un acelerante o nafta que es lo que determina que efectivamente alguien quiso prender ese fuego”.