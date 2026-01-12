Reportan "mini tsunami" en varias playas cercanas a Mar del Plata: al menos un muerto

"Mini tsunami" en Mar Chiquita: la explicación de los guardavidas

Un guardavidas del Partido de Mar Chiquita explicó el fenómeno marítimo que afectó a distintas playas de la Costa Atlántica y explicó.

"Tuvimos un 'marejón' del sector este que se llevó a varias personas", señaló el guardavidas, en diálogo con Ahora Mar Chiquita.

Según explicó, se trata de un fenómeno difícil de anticipar: "Es un fenómeno impredecible dadas las condiciones de la presión atmosférica. Viene una bajamar muy considerable que hace que devuelva el agua con mucha potencia", detalló.

Ante este escenario, el guardavidas remarcó la importancia de extremar las medidas de cuidado y evitar permanecer en la playa: "Es recomendable abandonar la playa porque no sabemos si puede suceder un oleaje de igual magnitud. Hay que abandonar la playa para mejor recaudo".

explicacion tsunami

En tanto, desde Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires detallaron que el fenómeno que ocurre de manera aleatoria: "Al momento del evento se registraba un aumento local del viento producto de ráfagas desprendidas de tormentas que se desarrollaban cerca de Mar del Plata. Si bien ese incremento fue advertido alrededor de las 17:15 mediante el seguimiento meteorológico, no había forma de prever la magnitud de las olas que se generaron", indicaron.

En este contexto, informaron que actualmente no existen tecnologías que permitan predecir este tipo de fenómenos.