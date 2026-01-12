Reportan "mini tsunami" en varias playas cercanas a Mar del Plata: al menos un muerto
Ante la gravedad de la situación, los guardavidas debieron evacuar las playas. También hay al menos 35 heridos.
Un fenómeno inusual, descripto por testigos como un "mini tsunami", afectó las playas de Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo. Los primeros reportes indican una persona fallecida y más de 30 heridos.
El episodio se registró cerca de las 17 de este lunes, principalmente en la costa del Partido de Mar Chiquita, donde se reportó la irrupción repentina de una "súper ola" de casi 5 metros. Ante la situación, se activó un operativo de emergencia con la intervención del equipo de Guardavidas, Defensa Civil, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo y el operativo de seguridad que dispuso la evacuación de las playas.
Las autoridades locales mantienen activo el operativo de seguridad en las playas del Partido de Mar Chiquita y continúan monitoreando la evolución de las condiciones marítimas, mientras recomiendan a vecinos y turistas seguir las indicaciones oficiales y evitar zonas costeras hasta nuevo aviso.
Varios usuarios de redes sociales contaron lo que vivieron: "En Santa Clara del Mar, me pegué el cagazo de mi vida. Hay gente herida y muchos rescatados"; "Todo muy tranquilo en Santa Clara, casi nos traga un tsunami"; "Que bajón lo que acaba de pasar en Santa Clara del Mar con la ola grande"; "Desastre lo q paso en Mardel y Santa Clara", fueron alguno de los comentarios.
"Mini tsunami" en Mar Chiquita: la explicación de los guardavidas
Un guardavidas del Partido de Mar Chiquita explicó el fenómeno marítimo que afectó a distintas playas de la Costa Atlántica y explicó.
"Tuvimos un 'marejón' del sector este que se llevó a varias personas", señaló el guardavidas, en diálogo con Ahora Mar Chiquita.
Según explicó, se trata de un fenómeno difícil de anticipar: "Es un fenómeno impredecible dadas las condiciones de la presión atmosférica. Viene una bajamar muy considerable que hace que devuelva el agua con mucha potencia", detalló.
Ante este escenario, el guardavidas remarcó la importancia de extremar las medidas de cuidado y evitar permanecer en la playa: "Es recomendable abandonar la playa porque no sabemos si puede suceder un oleaje de igual magnitud. Hay que abandonar la playa para mejor recaudo".
En tanto, desde Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires detallaron que el fenómeno que ocurre de manera aleatoria: "Al momento del evento se registraba un aumento local del viento producto de ráfagas desprendidas de tormentas que se desarrollaban cerca de Mar del Plata. Si bien ese incremento fue advertido alrededor de las 17:15 mediante el seguimiento meteorológico, no había forma de prever la magnitud de las olas que se generaron", indicaron.
En este contexto, informaron que actualmente no existen tecnologías que permitan predecir este tipo de fenómenos.
