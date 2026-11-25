Tras afirmar que "ordenar el Estado es facilitarle la vida a la gente", el jefe de Gabinete cerró el tramo inicial de su mensaje con un pronóstico optimista sobre el comercio exterior y la actividad: "Este año la Argentina ha exportado como nunca, vamos rumbo a exportar más de 100 mil millones de dólares. Por primera vez la Argentina tiene un crecimiento genuino. Esto es lo que pasa cuando hay orden: el país crece".