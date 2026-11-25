Diego Santilli sostuvo que antes de Javier Milei "la única salida era Ezeiza" para los argentinos
Algo contrario al termómetro social de las calles, el jefe de Gabinete defendió los logros económicos del Gobierno libertario en su informe de gestión.
Con un discurso enfocado en el ordenamiento fiscal y fuertes cuestionamientos a la administración anterior, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, brindó este miércoles su primer informe de gestión ante el Senado de la Nación. En el inicio de su exposición, el funcionario apuntó directamente contra el kirchnerismo al denunciar el rol de los "gerentes de la pobreza" que, según afirmó, "fabricaban comedores fantasmas".
Diego Santilli sostuvo que antes de Javier Milei "la única salida era Ezeiza" para los argentinos
Al trazar un diagnóstico sobre el punto de partida de la actual gestión, Santilli no escatimó en críticas sobre el escenario previo. "Éramos el hazmerreír del mundo y como en todo país sin orden, la única salida era Ezeiza", sostuvo ante los legisladores, calificando la situación recibida como "la peor herencia que recibió un Gobierno en los últimos años".
En contraposición, el ministro coordinador defendió el rumbo económico del Poder Ejecutivo y el ajuste fiscal llevado adelante sin suba de tributos. "Este presidente ordenó, lo hizo sin aumentar impuestos, sin aumentar el gasto del Estado y sin recurrir a parches", remarcó.
En esa línea, profundizó sobre la política monetaria y el equilibrio de las cuentas públicas como base del programa oficial: "El Presidente empezó por los cimientos, las cuentas: no se gasta más de lo que se tiene. Se cerró la maquinita, llevamos tres años consecutivos de superávit financiero".
Desde el comienzo de su alocución, Santilli buscó vincular la eficiencia administrativa con el impacto en la vida cotidiana y el desempeño de la economía real.
Tras afirmar que "ordenar el Estado es facilitarle la vida a la gente", el jefe de Gabinete cerró el tramo inicial de su mensaje con un pronóstico optimista sobre el comercio exterior y la actividad: "Este año la Argentina ha exportado como nunca, vamos rumbo a exportar más de 100 mil millones de dólares. Por primera vez la Argentina tiene un crecimiento genuino. Esto es lo que pasa cuando hay orden: el país crece".
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