Diego Santilli visitó al gobernador de Neuquén Rolando Figueroa
El ministro del Interior sigue con la gira por las provincias que le encomendó Javier Milei de cara a la discusión del Presupuesto 2026.
El Ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo una reunión este sábado por la mañana con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, en lo que marcó una nueva parada de su gira federal en busca de apoyos para el Presupuesto 2026.
"Mantuvimos una extensa reunión con el ministro del Interior, @DiegoSantilli, donde pudimos exponer los principales temas que la provincia tiene en agenda para trabajar junto a Nación", detalló Figueroa.
Santilli tiene un plan para recorrer el interior con el objetivo dialogar con los gobernadores, “escuchar sus agendas y propuestas de trabajo, y a su vez, dialogar con el Congreso Nacional para impulsar y promover las reformas estructurales que la Argentina necesita”.
Durante la jornada, Santilli y Figueroa destacaron “la importancia del trabajo recíproco y el diálogo entre las provincias y la Nación”.
Sobre la mesa estuvo la discusión sobre la Ley de Presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y el nuevo Código Penal.
Figueroa remarcó que “Neuquén va a cumplir un rol fundamental en el diseño y en la construcción de la nueva Argentina” y consideró que el diálogo “siempre va a ser productivo”.
“Nosotros no peleamos por pelear, peleamos por Neuquén”, dijo el mandatario provincial y agregó que desde su gobierno se apoyará “cada trabajo que beneficie a Neuquén y nos impulse al crecimiento”.
“Hay muchos puntos de mirada de crecimiento que coinciden, y hay algunos que a lo mejor no. Pero es importante trabajar sobre las coincidencias y avanzar en ellas es un inicio de un gran camino. En ese camino uno va dialogando sobre puntos que quizás no se tienen coincidencias plenas, pero estamos convencidos que estamos en un círculo virtuoso”, indicó Figueroa.
Por su parte, Santilli explicó que se trata de su primera visita oficial a Neuquén, que fue “encomendada por el presidente de la Nación, Javier Milei, para llevar adelante agendas comunes: la que tienen el gobernador y la provincia, y la que tiene de reformas el presidente hacia adelante”.
