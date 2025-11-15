La esposa de Julio De Vido denunció malas condiciones de detención del exfuncionario: "No accede a su medicación"

En la misma línea, denunció que el detenido pidió agua caliente para preparar mate cocido, pero que le fue negada, al igual que el acceso a una ducha. También mencionó que De Vido no puede comunicarse con el exterior debido a que sólo hay un teléfono con tarjeta disponible, cuyo funcionamiento no le fue explicado adecuadamente, y al que se puede acceder solo una vez hasta las 20 horas.

Ante este panorama, informó que se realizó una presentación judicial y que el juez interviniente ya envió un oficio al Hospital Penitenciario.