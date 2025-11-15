La esposa de Julio De Vido denunció malas condiciones de detención del exfuncionario: "No accede a su medicación"
Alessandra Minnicelli denunció irregularidades en la reclusión de su marido.
La esposa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, denunció una serie de irregularidades y malos tratos durante su visita al Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza.
Según detalló Minnicelli, De Vido no habría tenido acceso a sus pertenencias al momento del ingreso, permaneciendo con una camiseta térmica en condiciones climáticas de altas temperaturas, sin recibir aún su bolso, que estaría bajo revisión.
"Estuve ayer con Julio, detenido en el HPD (Hospital de Ezeiza) desde el jueves 13 a la tarde. La situación es gravísima", alertó, a través de un comunicado en redes sociales, la señora del exfuncionario, que el 26 de diciembre cumplirá 76 años.
Minnicelli afirma que la alimentación proporcionada no responde a una dieta apta para personas con diabetes e insulinodependientes: “en el desayuno le dieron cinco panes, lo que significa veneno para él”, señaló. Todavía no le habían entregado su bolso, que estaba en revisión". Además, indicó que pidió bañarse y no lo dejaron. Sin embargo, lo más riesgoso es que "no accede a su medicación".
Minnicelli denunció que "la comida es muy mala y no responde a una dieta para diabéticos insulino-dependientes, en el desayuno le habían dado 5 panes (la harina metaboliza en azúcar: es decir, veneno para él". También aclaró que su marido solicitó agua caliente para un mate cocido y no le dieron.
En la misma línea, denunció que el detenido pidió agua caliente para preparar mate cocido, pero que le fue negada, al igual que el acceso a una ducha. También mencionó que De Vido no puede comunicarse con el exterior debido a que sólo hay un teléfono con tarjeta disponible, cuyo funcionamiento no le fue explicado adecuadamente, y al que se puede acceder solo una vez hasta las 20 horas.
Ante este panorama, informó que se realizó una presentación judicial y que el juez interviniente ya envió un oficio al Hospital Penitenciario.
