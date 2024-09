Diputada tenía una remera de Malvinas y la embajadora inglesa se negó a una foto con aval de Martín Tetaz

En esas circunstancias y ante la presencia de la diputada nacional Agustina Propato, quien iba en muletas y con una remera con la imagen de las islas con los colores de la bandera nacional y la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, la embajadora Kirsty Hayes se negó a participar la foto.

Incluso, le pidió a la diputada de Unión por la Patria que se cambiara la remera que traía puesta o que no participara de la foto, algo a lo que Propato se negó, por lo que Hayes fue quien se retiró del recinto.

También el diputado Martín Tetaz, de la Unión Cívica Radical (UCR), acompañado por los legisladores Lisandro Almirón y Margarita Stolbizer, le solicitó a la diputada peronista que se cambie de remera o se retire del lugar, algo a lo que obviamente no accedió.

El planteo de la diputada Agustina Propato por Malvinas

diputada remera malvinas.mp4

"La situación es que me están pidiendo que me quite la remera para que la embajadora pueda estar en la foto, y me parece que, como argentinos, todos tenemos una remera de estas en las casa”, dijo la diputada Agustina Propato al negarse al pedido de la embajadora inglesa.

Selalando que “muestros caídos de Malvinas son nuestros familiares y me parece que no se me puede objetar venir con un símbolo porque la embajadora no quiere. Si no, me piden que me corra yo de la foto".

“Esta es la remera que no me pienso sacar”

Luego de que tomara estado público el incidente, Propato hizo un posteo en redes sociales para ampliar su posición sobre el tema, al afirmar que “esta es la remera que no me pienso sacar”, acompañando su imagen con la remera cuestionada por la representante británica.

“Se hizo presente la embajadora de los ingleses, antes de la foto oficial que intentaba esconder todo lo que pronuncié en pos de la defensa de nuestra causa Malvinas, la embajadora exigió que me saque la remera que tengo puesta en la foto, de lo contrario ella no participaría de la foto oficial”, continúa.

“Los diputados Martin Tetaz, Lisandro Almirón y Margarita Stolbizer avalaron la exigencia de la embajadora inglesa. En honor a nuestros caídos, héroes, veteranos de Malvinas y a todos nuestros compatriotas en mi corazón llevé y llevaré estampada: ‘LAS MALVINAS SON ARGENTINAS’”, concluye en su posteo.

diputada propato malvinas.jpg Diputada Agustina Propato con la remera de Malvinas.