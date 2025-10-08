Escala el escándalo: apareció un contrato por 1 millón de dólares entre José Luis Espert y Fred Machado
Tras pedir licencia en Diputados, el conflicto del legislador y excandidato de La Libertad Avanza se profundiza luego de un nuevo hallazgo que lo complica.
José Luis Espert no para de cosechar escándalos: tras verse obligado a bajar su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza para las próximas elecciones legislativas nacionales y pedir licencia en Diputados, el legislador ahora deberá dar explicaciones sobre un contrato que lleva su firma y la de Fred Machado.
El documento fue hallado por la Policía Federal, en el marco de un allanamiento a la casa del presunto narcotraficante en Viedma, Río Negro.
Cabe señalar que, el archivo -que data de 2019- detalla una serie de pagos fraccionados de USD$100.000 cada uno. Dichos montos corresponderían a servicios pactados entre el diputado en uso de licencia y el empresario que actualmente se encuentra detenido.
Si bien el material fue inicialmente encontrado roto y manchado, el personal policial logró reconstruirlo para confirmar su contenido. El hallazgo se produce en el contexto de la inminente extradición de Machado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Fragmentos del contrato entre José Luis Espert y Fred Machado
“El precio total que "EL COMITENTE" se obliga a pagar "AL PRESTADOR" por el trabajo encomendado asciende la suma de SUMA DE DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON (U$s 1.000.000) pagaderos de la siguiente forma: en nueve DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$s 100.000), en el acto de la suscripción de este contrato, sirviendo el presente del más eficaz recibo y carta de pago”.
“El saldo será abonado "AL PRESTADOR" (9) cuotas mensuales consecutivas e iguales de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100.000) cada una, a partir del mes siguiente al de la suscripción de este convenio, comprometiéndose "EL COMITENTE" a hacer efectivo los pagos mediante transferencia bancaria”.
“Las transferencias serán efectivas dentro de los primeros cinco días de cada mes. "EL COMITENTE" renuncia expresamente a alegar cualquier impedimento derivado de fuerza mayor caso fortuito o disposición estatal de la que resultare la imposibilidad de dar cumplimiento a los pagos en la especie de moneda pactada y toma a su cargo las consecuencias de tales eventos”.
“Conociendo en su integridad las circunstancias del mercado, también renuncia expresa e irrevocablemente a invocar la teoría de la imprevisión”.
