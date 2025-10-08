Escala el escándalo: apareció un contrato por 1 millón de dólares entre José Luis Espert y Fred Machado

Fragmentos del contrato entre José Luis Espert y Fred Machado

“El precio total que "EL COMITENTE" se obliga a pagar "AL PRESTADOR" por el trabajo encomendado asciende la suma de SUMA DE DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLON (U$s 1.000.000) pagaderos de la siguiente forma: en nueve DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$s 100.000), en el acto de la suscripción de este contrato, sirviendo el presente del más eficaz recibo y carta de pago”.

“El saldo será abonado "AL PRESTADOR" (9) cuotas mensuales consecutivas e iguales de DOLARES ESTADOUNIDENSES CIEN MIL (U$S 100.000) cada una, a partir del mes siguiente al de la suscripción de este convenio, comprometiéndose "EL COMITENTE" a hacer efectivo los pagos mediante transferencia bancaria”.

“Las transferencias serán efectivas dentro de los primeros cinco días de cada mes. "EL COMITENTE" renuncia expresamente a alegar cualquier impedimento derivado de fuerza mayor caso fortuito o disposición estatal de la que resultare la imposibilidad de dar cumplimiento a los pagos en la especie de moneda pactada y toma a su cargo las consecuencias de tales eventos”.

“Conociendo en su integridad las circunstancias del mercado, también renuncia expresa e irrevocablemente a invocar la teoría de la imprevisión”.