Diputados dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Con 144 votos afirmativos, 102 negativos y 9 abstenciones, la Cámara baja dio media sanción en general al proyecto libertario y ahora lo debatirá el Senado.
En una intensa jornada legislativa, la Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El oficialismo logró articular apoyos clave con bloques aliados para obtener una importante victoria parlamentaria.
La votación en Diputados sobre la Carta Orgánica del Banco Central
La iniciativa obtuvo la aprobación tras conseguir la mayoría necesaria en la votación general:
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Votos afirmativos: 144
Votos negativos: 102
Abstenciones: 9
El bloque de La Libertad Avanza contó con el respaldo de sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales, alcanzando un holgado margen frente al rechazo encabezado principalmente por el bloque de Unión por la Patria y la Izquierda.
Las 5 premisas clave de la nueva Carta Orgánica
El proyecto tiene como objetivo central reestructurar las competencias de la autoridad monetaria para alinearlas con la política económica del Gobierno:
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Objetivo único e ineludible: La preservación del valor de la moneda pasa a ser la única misión del Banco Central, eliminando la multiplicidad de mandatos que se le habían asignado en gestiones pasadas.
Prohibición absoluta del financiamiento al Estado: Se prohíbe de manera taxativa la asistencia financiera al Tesoro Nacional, a las provincias y a los municipios, lo que impide la emisión monetaria directa para cubrir déficit fiscal.
Fin de las Letras Intransferibles: Se elimina definitivamente el uso de estos instrumentos en el balance del BCRA, con el objetivo de sanear la entidad y frenar la colocación de deuda fiscal dentro de sus reservas.
Blindaje institucional del Directorio: Para remover al presidente o a los miembros del directorio de la entidad se exigirá una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, reforzando la independencia del poder político de turno.
Restricción en la distribución de utilidades: Se establece que solo se podrán girar ganancias genuinas y operativas, destinando los resultados por tenencia de activos a reservas técnicas o a la cancelación de deuda del Tesoro.
Tras obtener este resultado, el expediente pasa ahora al Senado de la Nación, donde el oficialismo buscará ratificar el texto para convertir en ley la nueva regulación del BCRA.
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