Cuáles son las 5 premisas de la nueva Carta Orgánica del Banco Central
Durante la cadena nacional de este jueves, Javier Milei detalló cómo será la reforma y los cambios estructurales que impulsa su Gobierno.
En un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y transmitido en cadena nacional este jueves, el presidente Javier Milei presentó formalmente los lineamientos del proyecto de ley que busca modificar de manera estructural la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Acompañado por el equipo económico y los principales referentes de su Gabinete, el mandatario remarcó que la iniciativa tiene como fin blindar la autonomía de la autoridad monetaria, evitar la emisión destinada al gasto público y consolidar el proceso de desinflación.
El proyecto, que será enviado al Congreso para su tratamiento durante el segundo semestre, busca derogar las reformas introducidas en 2012 y reconfigurar el funcionamiento institucional del organismo.
Las 5 premisas clave de la nueva Carta Orgánica
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Objetivo único e ineludible: La preservación del valor de la moneda pasa a ser la única misión del Banco Central, eliminando la multiplicidad de mandatos que se le habían asignado en gestiones pasadas.
Prohibición absoluta del financiamiento al Estado: Se prohíbe de manera taxativa la asistencia financiera al Tesoro Nacional, a las provincias y a los municipios, lo que impide la emisión monetaria directa para cubrir déficit fiscal.
Fin de las Letras Intransferibles: Se elimina definitivamente el uso de estos instrumentos en el balance del BCRA, con el objetivo de sanear la entidad y frenar la colocación de deuda fiscal dentro de sus reservas.
Blindaje institucional del Directorio: Para remover al presidente o a los miembros del directorio de la entidad se exigirá una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, reforzando la independencia del poder político de turno.
Restricción en la distribución de utilidades: Se establece que solo se podrán girar ganancias genuinas y operativas, destinando los resultados por tenencia de activos a reservas técnicas o a la cancelación de deuda del Tesoro.
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