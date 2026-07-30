Cuáles son las 5 premisas de la nueva Carta Orgánica del Banco Central

Objetivo único e ineludible: La preservación del valor de la moneda pasa a ser la única misión del Banco Central, eliminando la multiplicidad de mandatos que se le habían asignado en gestiones pasadas.

Prohibición absoluta del financiamiento al Estado: Se prohíbe de manera taxativa la asistencia financiera al Tesoro Nacional, a las provincias y a los municipios, lo que impide la emisión monetaria directa para cubrir déficit fiscal.

Fin de las Letras Intransferibles: Se elimina definitivamente el uso de estos instrumentos en el balance del BCRA, con el objetivo de sanear la entidad y frenar la colocación de deuda fiscal dentro de sus reservas.

Blindaje institucional del Directorio: Para remover al presidente o a los miembros del directorio de la entidad se exigirá una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras del Congreso, reforzando la independencia del poder político de turno.