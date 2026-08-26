Fentanilo contaminado: Casación avaló la detención de la directora técnica del laboratorio Ramallo
Se trata de Carolina Ansaldi, directora técnica. Se investiga más de 100 muertes causadas a raíz del fentanilo de uso medicinal contaminado.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Gustavo Hornos y Mariano Hernán Borinsky declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la defensa de Carolina Ansaldi contra la resolución de la Cámara Federal de La Plata que confirmó el rechazó de su excarcelación.
En su voto, Hornos señaló que en la causa se investiga una tragedia de proporciones en referencia a las gravísimas consecuencias que produjeron los hechos que aquí se investigan.
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El origen de la causa fentanilo
El caso se inició a raíz de la denuncia que hizo el Hospital Italiano de La Plata ante la ANMAT en virtud del brote de infecciones respiratorias graves en pacientes internados en terapia intensiva.
Al investigar los sucesos, se encontraron restos de fentanilo en ampollas que habían sido suministradas a dichos pacientes por lo que tomaron muestras y el cultivo arrojó resultado positivo para las bacterias de las muestras pertenecientes a la marca HLB PHARMA GROPU S.A. elaboradas en el laboratorio RAMALLO S.A.
Las muertes del caso habrían ocurrido en hospitales y clínicas ya que se habría utilizado fentanilo de uso medicinal contaminado con al menos dos bacterias comercializadas por el laboratorio HLB Pharma y su elaborador exclusivo Laboratorios Ramallo.
Carolina Ansaldi fue procesada el 25 de septiembre de 2025 en la causa como coautora penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautora (arts. 45, 55, 200 y 201 bis CP y 306 y 312 CPPN).
Su procesamiento fue ampliado el 13 de mayo de 2026 como coautora penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, setenta (70) personas así como en las lesiones gravísimas de, al menos, dos (2) personas y graves de, al menos, cuarenta y un (41) personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una (1) persona, también en calidad de coautor (arts. 45, 54, 89 y 201 bis CP y art. 306 CPPN);
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