Fentanilo contaminado: Casación avaló la detención de la directora técnica del laboratorio Ramallo

Las muertes del caso habrían ocurrido en hospitales y clínicas ya que se habría utilizado fentanilo de uso medicinal contaminado con al menos dos bacterias comercializadas por el laboratorio HLB Pharma y su elaborador exclusivo Laboratorios Ramallo.

Carolina Ansaldi fue procesada el 25 de septiembre de 2025 en la causa como coautora penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautora (arts. 45, 55, 200 y 201 bis CP y 306 y 312 CPPN).

Su procesamiento fue ampliado el 13 de mayo de 2026 como coautora penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, setenta (70) personas así como en las lesiones gravísimas de, al menos, dos (2) personas y graves de, al menos, cuarenta y un (41) personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una (1) persona, también en calidad de coautor (arts. 45, 54, 89 y 201 bis CP y art. 306 CPPN);