Feroz cruce entre Germán Martínez y Martín Menem: "Bajá el dedito, que no te da"
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y estalló una guerra en el recinto.
Martín Menem -presidente de la Cámara de Diputados- y Germán Martínez -jefe del bloque de Unión por la Patria- se cruzaron ferozmente en la tarde de este miércoles, en plena sesión de la Cámara Diputados, especialmente, durante el debate del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
La controversia surgió por la metodología utilizada al votar el texto en particular. La presidencia procedió a realizar la votación agrupando el articulado por capítulos o títulos, en lugar de habilitar la votación individual de determinados artículos críticos.
"Espere presidente, porque usted ni siquiera sabe cómo se votó lo que antes puso a consideración", comenzó la discusión el legislador opositor. "¿Cómo que no se votó, diputado? Más de la mitad de las manos levantadas. Diputado, no entorpezca el funcionamiento de la Cámara", replicó Menem, visiblemente molesto.
Fue entonces cuando Martínez se enfureció: "No, el que no tiene que entorpecer es usted el funcionamiento de la Cámara. Convoque a las comisiones, que no vendría nada mal también". Ante eso, Menem dijo: "Le pido que estudie el reglamento, porque las comisiones las convocan los presidentes de las Cámaras. Estudie el reglamento, diputado. No es mi responsabilidad. Digo, empiece por estudiar el reglamento. No se haga el pícaro conmigo. Conmigo no, diputado", indicó, con la mano levantada.
La respuesta del legislador opositor no se hizo esperar: "Bajá el dedito, maleducado. Bajá el dedito, maleducado, que no te da".
¿Por qué Germán Martínez exigía votar nuevamente el capítulo 13?
El diputado opositor Martínez reclamó que la modalidad de votar por bloques enteros impidió a la oposición pedir el desglose del artículo 13 dentro de ese bloque. Ese apartado en particular habilita mecanismos contables y normativos claves para la autoridad monetaria (como aspectos vinculados a la administración de reservas o la eliminación de ciertas garantías institucionales).
Al argumentar que se estaba cercenando la posibilidad de expedirse en contra de un punto crítico sin votar negativamente todo el paquete, Martínez solicitó formalmente rectificar o reabrir la votación del capítulo. Ante el planteo, Menem sostuvo la validez del procedimiento acordado para agilizar el tratamiento y dio por ratificado el resultado del bloque de artículos, lo que derivó en momentos de extrema tensión, cruzamiento de chicanas y gritos entre las bancadas oficialista y de la oposición.
La votación en Diputados sobre la Carta Orgánica del Banco Central
La iniciativa obtuvo la aprobación tras conseguir la mayoría necesaria en la votación general:
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Votos afirmativos: 144
Votos negativos: 102
Abstenciones: 9
El bloque de La Libertad Avanza contó con el respaldo de sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales, alcanzando un holgado margen frente al rechazo encabezado principalmente por el bloque de Unión por la Patria y la Izquierda.
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