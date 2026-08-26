Feroz cruce entre Germán Martínez y Martín Menem: "Bajá el dedito, que no te da"

¿Por qué Germán Martínez exigía votar nuevamente el capítulo 13?

El diputado opositor Martínez reclamó que la modalidad de votar por bloques enteros impidió a la oposición pedir el desglose del artículo 13 dentro de ese bloque. Ese apartado en particular habilita mecanismos contables y normativos claves para la autoridad monetaria (como aspectos vinculados a la administración de reservas o la eliminación de ciertas garantías institucionales).

Al argumentar que se estaba cercenando la posibilidad de expedirse en contra de un punto crítico sin votar negativamente todo el paquete, Martínez solicitó formalmente rectificar o reabrir la votación del capítulo. Ante el planteo, Menem sostuvo la validez del procedimiento acordado para agilizar el tratamiento y dio por ratificado el resultado del bloque de artículos, lo que derivó en momentos de extrema tensión, cruzamiento de chicanas y gritos entre las bancadas oficialista y de la oposición.

La votación en Diputados sobre la Carta Orgánica del Banco Central

La iniciativa obtuvo la aprobación tras conseguir la mayoría necesaria en la votación general:

Votos afirmativos: 144

Votos negativos: 102

Abstenciones: 9

El bloque de La Libertad Avanza contó con el respaldo de sectores del PRO, la Unión Cívica Radical y bloques provinciales, alcanzando un holgado margen frente al rechazo encabezado principalmente por el bloque de Unión por la Patria y la Izquierda.