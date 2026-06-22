La Libertad Avanza convocó a una sesión especial en Diputados para debatir el Súper RIGI: a quién afectará
La cita será este miércoles. También se tratarán acuerdos bilaterales con Francia, Italia, Suiza y la República de San Marino en materia fiscal y de seguridad.
El Gobierno mantiene su meta de desarrollar una industria de la inteligencia artificial en Argentina, libre de regulaciones, y para eso el bloque de La libertad Avanza convocó este lunes a una sesión especial en Diputados para debatir -y aprobar- una herramienta clave: la ley del Súper RIGI.
Paradójicamente, el paso previo para instalar una industria desregulada de la inteligencia artificial el gobierno argentino tiene que pasar por el Congreso para la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), cuya deliberación comenzará el miércoles 24 a partir de las 12.
El secretario parlamentario, Adrián Pagan, convocó a la Cámara para intentar aprobar la creación del programa que amplía los beneficios impositivos del RIGI actual para lograr “una mayor industrialización de los recursos del país y promover el desarrollo de nuevas cadenas de valor”.
Si el RIGI original fue creado por el Gobierno nacional para atraer capitales y desarrollar industrias estratégicas o tecnológicas que actualmente no existen en el país, el Súper RIGI está pensado para incrementar esos beneficios beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.
El Gobierno anunció la iniciativa en mayo de este año, con un alcance que va más allá de la inteligencia artificial: incluye la promoción de la producción de litio; la manufactura de baterías; el hidrógeno verde o de bajas emisiones; el gas natural licuado (GNL) on shore; los reactores nucleares pequeños y medianos (SMR); la producción de paneles solares y turbinas eólicas.
También están englobados en sus beneficios los vehículos 100% eléctricos; los nuevos productos petroquímicos; los nuevos productos para la industria aeroespacial; la cadena de valor del uranio; los productos industriales a partir de la pesca; y los fertilizantes de potasio o fósforo, entre otros.
En términos tributarios, el Súper RIGI tendrá una tasa de impuesto a las ganancias del 15%, (contra un 25% en el RIGI); y una amortización acelerada del 60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes, contra un mínimo de 2 cuotas iguales o vida útil al 60% según el activo en el RIGI.
Otros puntos del temario de este miércoles en Diputados serán los acuerdos bilaterales para evitar doble imposición y evasión fiscal con Francia; un acuerdo sobre con Italia para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal; y acuerdos sobre seguridad social con Suiza y la República de San Marino.
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