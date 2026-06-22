¿Volvió al peronismo? La curiosa foto de Patricia Bullrich para celebrar el triunfo de la Selección

Gustavo Sylvestre y la foto de Patricia Bullrich: "¿Doble mensaje por el 3?"

El triunfo de la Selección Argentina volvió a desatar una ola de reacciones en redes sociales, donde el fútbol y la política una vez más quedaron entrelazados en un mismo hilo de comentarios. En este caso, el foco se posó sobre una publicación de Patricia Bullrich, quien celebró la victoria del conjunto nacional.

En un breve mensaje en X, la senadora escribió: “Qué noche increíble…… ¡¡¡Vamos Argentina!!!”, acompañado por una foto en la que se la ve con la camiseta argentina y realizando con la mano el gesto del número tres.

La reacción de Gustavo Sylvestre a la publicación de Patricia Bullrich

La imagen rápidamente comenzó a circular y a generar interpretaciones cruzadas. En principio, una lectura directa vinculó el gesto al resultado del partido, en el que Argentina marcó tres goles frente a Argelia en una actuación destacada de Lionel Messi y el equipo nacional. Sin embargo, con el correr de las horas, otros usuarios comenzaron a sugerir que el símbolo podía tener un segundo significado, en un contexto político particularmente sensible.

En ese escenario apareció la reacción del conductor de C5N, Gustavo Sylvestre, quien reposteó el mensaje original de Patricia Bullrich y agregó un comentario que terminó de encender la polémica digital. “Doble mensaje... por el 3???????”, escribió Gustavo Sylvestre, instalando la idea de que el gesto podría no limitarse únicamente a lo futbolístico.

silvestre bullrich

A partir de esa intervención, la conversación en redes tomó un giro político. Mientras una interpretación sostiene que el número tres alude directamente a los tres goles convertidos por Lionel Messi en el partido ante Argelia, otra lectura —impulsada por el comentario de Gustavo Sylvestre— vincula el gesto con versiones y debates que circulan en el ámbito político en torno a supuestos escándalos y tensiones internas dentro del oficialismo, donde el llamado “3%” asociado a Karina Milei ha sido mencionado en distintos cruces mediáticos y discusiones de agenda.