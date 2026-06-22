¿Volvió al peronismo? La curiosa foto de Patricia Bullrich para celebrar el triunfo de la Selección
Al igual que en el debut de la Scaloneta en el Mundial 2026, la senadora celebró el triunfo en sus redes sociales y dejó un mensaje que no pasó desapercibido.
La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, celebró el triunfo de la Selección Argentina ante Austria en sus redes sociales con una publicación que no pasó desapercibida y desató todo tipo de comentarios, bromas e ironías.
En la imagen compartida en sus redes sociales, la senadora aparece con la camiseta argentina haciendo la tradicional "V" y acompañó la publicación con el mensaje "V para la victoria". El gesto no pasó inadvertido entre los usuarios, ya que se trata de uno de los símbolos históricamente asociados al peronismo, espacio político del que formó parte en su juventud antes de iniciar un extenso recorrido por distintas fuerzas y alianzas partidarias.
No es la primera vez que una publicación mundialista de Bullrich genera repercusión. Durante el debut de la Selección Argentina ante Argelia, compartió una foto haciendo el número tres con los dedos y no fueron pocos los que vieron en eso un mensaje dirigido a Karina Milei, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento político.
Gustavo Sylvestre y la foto de Patricia Bullrich: "¿Doble mensaje por el 3?"
El triunfo de la Selección Argentina volvió a desatar una ola de reacciones en redes sociales, donde el fútbol y la política una vez más quedaron entrelazados en un mismo hilo de comentarios. En este caso, el foco se posó sobre una publicación de Patricia Bullrich, quien celebró la victoria del conjunto nacional.
En un breve mensaje en X, la senadora escribió: “Qué noche increíble…… ¡¡¡Vamos Argentina!!!”, acompañado por una foto en la que se la ve con la camiseta argentina y realizando con la mano el gesto del número tres.
La reacción de Gustavo Sylvestre a la publicación de Patricia Bullrich
La imagen rápidamente comenzó a circular y a generar interpretaciones cruzadas. En principio, una lectura directa vinculó el gesto al resultado del partido, en el que Argentina marcó tres goles frente a Argelia en una actuación destacada de Lionel Messi y el equipo nacional. Sin embargo, con el correr de las horas, otros usuarios comenzaron a sugerir que el símbolo podía tener un segundo significado, en un contexto político particularmente sensible.
En ese escenario apareció la reacción del conductor de C5N, Gustavo Sylvestre, quien reposteó el mensaje original de Patricia Bullrich y agregó un comentario que terminó de encender la polémica digital. “Doble mensaje... por el 3???????”, escribió Gustavo Sylvestre, instalando la idea de que el gesto podría no limitarse únicamente a lo futbolístico.
A partir de esa intervención, la conversación en redes tomó un giro político. Mientras una interpretación sostiene que el número tres alude directamente a los tres goles convertidos por Lionel Messi en el partido ante Argelia, otra lectura —impulsada por el comentario de Gustavo Sylvestre— vincula el gesto con versiones y debates que circulan en el ámbito político en torno a supuestos escándalos y tensiones internas dentro del oficialismo, donde el llamado “3%” asociado a Karina Milei ha sido mencionado en distintos cruces mediáticos y discusiones de agenda.
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