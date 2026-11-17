"Me salía espuma por la boca": la dura advertencia de Javier Milei a sus ministros que le pidieron "plata"
Durante su exposición en el Palacio Libertad, el Presidente relató una supuesta discusión con miembros de su Gabiente Nacional.
Durante su exposición en las Jornadas Monetarias y Cambiarias llevadas a cabo en el Palacio Libertad (ex CCK), donde reiteró que irá por la reelección; el presidente Javier Milei relató una tensa anécdota interna con los miembros de su Gabinete.
Con su característico estilo frontal, el mandatario reveló cómo reaccionó cuando los funcionarios le reclamaron más fondos públicos en medio del proceso de estabilización y dejó en claro que la disciplina fiscal es innegociable.
El jefe de Estado recordó que, tras un cambio en la Jefatura de Gabinete y con la macroeconomía ya estabilizada, el entonces ministro coordinó un encuentro donde los titulares de las carteras le plantearon distintas demandas presupuestarias.
"Me empezaron a pedir plata. Yo creo que a mí me salía espuma por la boca, y lo miraba a Toto [Luis Caputo] y decía: o sea, me estaban pidiendo plata. Eh, bueno, no me lo tomé a bien", confesó el mandatario ante el auditorio.
La advertencia de Javier Milei a Luis Caputo y el recorte adicional del 10%
Lejos de ceder ante las presiones sectoriales o ministeriales, el Presidente detalló la tajante respuesta que les dio a sus colaboradores y el rol clave que cumple el ministro de Economía en el control de las cuentas públicas.
"Mientras que me salía espuma por la boca, dije que la única forma que podían gastar más era si se los habilitaba Toto, y no solo eso, sino que además tampoco aceptaba que me pidieran más plata, con lo cual les exigí que hicieran un recorte adicional del gasto público del 10%", relató el mandatario.
De esta manera, el mandatario ratificó que el equilibrio fiscal no se negocia bajo ningún punto de vista, redoblando la apuesta con una exigencia de mayor achique estatal a sus propios ministros en lugar de ampliar las partidas presupuestarias solicitadas.
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