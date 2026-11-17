"Mientras que me salía espuma por la boca, dije que la única forma que podían gastar más era si se los habilitaba Toto, y no solo eso, sino que además tampoco aceptaba que me pidieran más plata, con lo cual les exigí que hicieran un recorte adicional del gasto público del 10%", relató el mandatario.

De esta manera, el mandatario ratificó que el equilibrio fiscal no se negocia bajo ningún punto de vista, redoblando la apuesta con una exigencia de mayor achique estatal a sus propios ministros en lugar de ampliar las partidas presupuestarias solicitadas.