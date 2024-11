Diputados: fracasó la sesión de la oposición para modificar la ley de DNU

camara diputados martin menem.jpeg

El PRO ya había adelantado que no iba a dar quórum y en caso de que se llevara adelante la sesión no iba a votar "con el kirchnerismo".

"No vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana NO daremos quórum y, en el caso que se logre, NO vamos a votar con el kirchnerismo", aseguraron desde el PRO tras mantener una reunión con el expresidente Mauricio Macri.

Los únicos que se iba a despegar de esa postura eran los diputados larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, quienes anteriormente ya rechazaron el veto a la ley de financiamiento universitario.

Desde la oposición aseguraban que tenían que tienen entre 132 y 135 votos con los que iban a poder aprobar el dictamen de mayoría para reformar la ley de DNU. También confiaban que tendrían los votos para derogar el decreto 846/2024, que permite reestructurar la deuda sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera.

Pero nada de eso sucedió y la sesión fracasó ante la falta de quórum.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/1856325683565248945&partner=&hide_thread=false La mayoría de @diputadosucr resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) November 12, 2024

El Diputado Nacional por Córdoba y Presidente del Bloque UCR, Rodrigo de Loredo, se expresó al respecto y apuntó contra la oposición por reclamar cambios en la ley durante este gobierno sin haberlo hecho durante los anteriores.

“La mayoría de @diputadosucr resolvimos no dar quórum a la sesión convocada para hoy por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman”, expuso.

Límites a la ley de DNU: qué propone la oposición

milei El presidente Javier Milei

La iniciativa de la oposición busca modificar la Ley 26.122, aprobada a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, para que los DNU puedan confirmarse con el aval de una sola cámara. El objetivo ahora es limitar la capacidad del presidente Javier Milei de emitir DNU.

El proyecto opositor propone que los DNU se caigan en caso de que una sola de las cámaras del Congreso lo rechacen o si no se trata en 90 días desde la promulgación del Poder Ejecutivo.

En cuanto a la modificación del régimen de DNU, el presidente Milei ya adelantó que, en caso de que sea aprobada por el Congreso, vetará la ley. Luego de que el PRO ratificara su apoyo, el Gobierno ya garantiza aliados importantes para blindar ese posible veto.