Diputados ratificó a Martín Menem como presidente de la Cámara: su discurso
El legislador fue reelegido como presidente de la Cámara baja tras la sesión preparatoria con la jura de los 127 nuevos diputados y la presencia de Javier Milei.
Martín Menem fue oficialmente ratificado como presidente de la Cámara de Diputados, en una sesión preparatoria marcada por intensos cruces entre los bloques y la presencia del presidente Javier Milei.
La jornada comenzó con la jura de los 127 legisladores electos, y luego continuó con la votación de las autoridades que conducirán el organismo durante el nuevo período parlamentario, que inicia el 10 de diciembre.
Tras ser confirmado nuevamente en su cargo, Menem expresó: “Es un verdadero honor empezar para mi nuevamente iniciar un tercer año de gestión. Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta cámara".
"Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día la convicción de que estamos ingresando en una etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos”, señaló el dirigente de LLA.
El titular de la Cámara recordó que los primeros dos años fueron “difíciles” y sostuvo que hoy se puede hablar de “resultados concretos” y de un “rumbo que empieza a consolidarse”.
Menem agregó que la intención es construir “una Argentina próspera, estable y segura. Una Argentina en la que los hijos ya no emigran sino que día a día recibe a aquellos que se habían ido desesperanzados por los años de los fracasos políticos y económicos”, y reconoció el liderazgo de Javier Milei, que permitió encarar “el proceso de estabilización más profundo que haya tenido el país en décadas”.
De cara al nuevo período, el presidente de Diputados remarcó: “En esta presidencia nunca van a encontrar un canal de diálogo franco y sincero. La búsqueda del consenso que transforma el disenso razonable en las leyes que nuestro país necesita. Siempre con el reglamento en la mano”.
Además, Menem reclamó que el parlamento retome el “sendero positivo del trabajo mancomunado entre los que pensamos distintos” y se ponga “a la altura de los nuevos desafíos”, pese a que los objetivos legislativos mayoritarios no habrían reflejado lo respaldado por la ciudadanía en las elecciones de octubre.
