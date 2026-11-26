Diputados sancionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con los cambios que introdujo el Senado
Con 141 votos a favor y 99 abstenciones, Diputados convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que fija la emisión cero.
La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al aceptar las modificaciones que había introducido el Senado, en una votación que terminó con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones de la oposición.
Los bloques opositores optaron por abstenerse en lugar de rechazar el texto para bloquear la posibilidad de que el oficialismo insistiera con la redacción original que había obtenido media sanción el pasado 26 de agosto.
Impulsada como una de las prioridades centrales de la gestión de Javier Milei, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central redefine la misión de la entidad para limitarla estrictamente a la preservación del valor de la moneda, consagra el principio de emisión cero y busca resguardar su autonomía frente a eventuales cambios de rumbo político.
Cómo quedó el esquema para remover directores del Banco Central
A pesar de las gestiones desplegadas por La Libertad Avanza ante los bloques aliados para restituir el texto original —que exigía un cerrojo de dos tercios de los votos en ambas cámaras para desplazar a las autoridades de la entidad—, la iniciativa no reunió el respaldo necesario y terminó imponiéndose el criterio aprobado por el Senado el 24 de septiembre.
Con la sanción definitiva de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el funcionamiento y control del directorio quedaron definidos bajo las siguientes pautas:
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Mayoría absoluta en lugar de dos tercios: se mantiene el requisito de mayoría absoluta para remover funcionarios del organismo monetario, descartando el umbral agravado de dos tercios que pretendía el Poder Ejecutivo.
Exclusividad del Senado: la Cámara alta conservará de manera exclusiva la potestad de decidir sobre la remoción de directores, dejando a la Cámara de Diputados sin voz ni voto en la integración del directorio del Banco Central.
Emisión cero y autonomía: el texto sancionado establece como objetivo central de la entidad monetaria la defensa del valor de la moneda y prohíbe la emisión monetaria para asistir al Tesoro.
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