Cómo quedó el esquema para remover directores del Banco Central

A pesar de las gestiones desplegadas por La Libertad Avanza ante los bloques aliados para restituir el texto original —que exigía un cerrojo de dos tercios de los votos en ambas cámaras para desplazar a las autoridades de la entidad—, la iniciativa no reunió el respaldo necesario y terminó imponiéndose el criterio aprobado por el Senado el 24 de septiembre.