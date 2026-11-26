Combustibles y cajas provinciales: aliados y oposición dialoguista coinciden en reclamar una baja del impuesto a los combustibles líquidos y la cancelación de deudas de las cajas jubilatorias provinciales.

Universidades y Ciencia: el oficialismo teme que la oposición abulte las partidas para universidades nacionales, mientras que Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) propuso reasignar fondos reservados de la SIDE hacia Ciencia y Tecnología para recomponer el presupuesto del Conicet.

Números del proyecto: el texto oficial prevé gastos consolidados por $216 billones (+25,3%) y recursos por $219,3 billones (+26,2%), con una inflación proyectada del 21,3% para 2027, un dólar a $1.847 para diciembre (promedio anual de $1.728) y un crecimiento del consumo privado del 3,4%.

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El Senado sesiona por la suspensión de las PASO y Ficha Limpia

En paralelo, desde las 12, el Senado debate una versión acotada de la reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza para suspender las PASO de cara a los comicios de 2027, junto con la implementación de Ficha Limpia (que impide ser candidatos a dirigentes con condena en segunda instancia por delitos dolosos), la suspensión de elecciones para el Parlasur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral.

Con 21 senadores propios, la bancada oficialista que conduce Patricia Bullrich necesita 37 votos para alcanzar la mayoría absoluta y confía en llegar incluso a 40 respaldos gracias al acompañamiento de los 10 senadores de la UCR, tres del PRO, la chubutense Edith Terenzi, Carlos "Camau" Espínola, Alejandra Vigo, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

En la vereda opuesta, rechazan la iniciativa los 22 senadores del bloque Justicialista liderado por José Mayans, el Frente Cívico de Santiago del Estero, Justicia Federal Social, la tucumana Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, mientras aún resta definir la postura de Flavia Royón, los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut, Guillermo Andrada y Carolina Moisés.

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