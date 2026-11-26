Súper jueves en el Congreso: Presupuesto 2027 en Diputados y suspensión de las PASO en el Senado
El Congreso tendrá una jornada clave desde el mediodía, con el tratamiento del Presupuesto 2027 en la Cámara baja y el futuro de las PASO en la Cámara alta.
El Congreso vivirá este jueves desde el mediodía una jornada legislativa de alto voltaje con sesiones en ambas cámaras: mientras la Cámara de Diputados abrirá el recinto para debatir el proyecto de Presupuesto 2027 junto con un paquete de leyes pendientes —entre ellas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central—, el Senado sesionará en simultáneo con la suspensión de las PASO y Ficha Limpia como ejes centrales.
En la Cámara baja, tras la caída de la sesión del miércoles pasado por desacuerdos en torno a la llamada "Ley Malvinas", el oficialismo tiene garantizados tanto el quórum como la aprobación en general del Presupuesto 2027.
Sin embargo, la atención del Gobierno estará puesta en la votación en particular del articulado, donde aliados y bloques dialoguistas buscan introducir cambios sensibles.
Presupuesto 2027 en Diputados: artículos en tensión y proyecciones macroeconómicas
El temario especial de Diputados incluye además iniciativas que quedaron pendientes de la semana pasada (a excepción del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional), como la reforma del Banco Central, la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, transferencias de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, el Convenio de Libre Comercio entre la AELC y el Mercosur, y el marco regulatorio para Pymes.
En el debate del Presupuesto 2027, los principales focos de negociación pasan por:
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Combustibles y cajas provinciales: aliados y oposición dialoguista coinciden en reclamar una baja del impuesto a los combustibles líquidos y la cancelación de deudas de las cajas jubilatorias provinciales.
Universidades y Ciencia: el oficialismo teme que la oposición abulte las partidas para universidades nacionales, mientras que Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) propuso reasignar fondos reservados de la SIDE hacia Ciencia y Tecnología para recomponer el presupuesto del Conicet.
Números del proyecto: el texto oficial prevé gastos consolidados por $216 billones (+25,3%) y recursos por $219,3 billones (+26,2%), con una inflación proyectada del 21,3% para 2027, un dólar a $1.847 para diciembre (promedio anual de $1.728) y un crecimiento del consumo privado del 3,4%.
El Senado sesiona por la suspensión de las PASO y Ficha Limpia
En paralelo, desde las 12, el Senado debatirá una versión acotada de la reforma electoral impulsada por La Libertad Avanza para suspender las PASO de cara a los comicios de 2027, junto con la implementación de Ficha Limpia (que impide ser candidatos a dirigentes con condena en segunda instancia por delitos dolosos), la suspensión de elecciones para el Parlasur y la restitución de la mitad de la publicidad electoral.
Con 21 senadores propios, la bancada oficialista que conduce Patricia Bullrich necesita 37 votos para alcanzar la mayoría absoluta y confía en llegar incluso a 40 respaldos gracias al acompañamiento de los 10 senadores de la UCR, tres del PRO, la chubutense Edith Terenzi, Carlos "Camau" Espínola, Alejandra Vigo, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.
En la vereda opuesta, rechazan la iniciativa los 22 senadores del bloque Justicialista liderado por José Mayans, el Frente Cívico de Santiago del Estero, Justicia Federal Social, la tucumana Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, mientras aún resta definir la postura de Flavia Royón, los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut, Guillermo Andrada y Carolina Moisés.
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