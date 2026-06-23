Diputados: se cayó la sesión para interpelar a Manuel Adorni

Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso: minuto a minuto del informe del jefe de Gabinete Manuel Adorni EN VIVO en el Congreso: minuto a minuto del informe del jefe de Gabinete

Entre los 117 diputados presentes estuvieron la mayoría de Unión por la Patria, los cuatro legisladores del Frente de Izquierda, representantes de la Coalición Cívica, un sector de Provincias Unidas, Miguel Pichetto, Marcela Pagano y Karina Banfi, entre otros.

En contraste, se ausentaron los bloques del PRO, la UCR, el MID e Innovación Federal, además de varios legisladores alineados con el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, cuyos votos eran considerados clave para alcanzar el quórum.

Tras la caída de la sesión, los diputados presentes realizaron expresiones en minoría y cuestionaron a los bloques que no bajaron al recinto.

El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño sostuvo que existían motivos suficientes para avanzar con la moción de censura y acusó a distintos sectores de la oposición dialoguista de proteger al jefe de Gabinete.

En la misma línea, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló que algunos espacios que habían cuestionado públicamente a Adorni terminaron ausentándose de la sesión. Según afirmó, esa actitud afecta la credibilidad del Congreso frente a la sociedad.

Por su parte, Néstor Pitrola consideró que la convocatoria a comisiones constituye una maniobra para dilatar el tratamiento de los proyectos, mientras que el radical Pablo Juliano apuntó contra los diputados de la UCR que no participaron de la sesión y acusó al oficialismo de intentar encubrir la crisis política generada en torno al jefe de Gabinete.