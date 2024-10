Diputados y senadores de varios espacios anunciaron su apoyo a la Marcha Universitaria

En este sentido, ratificaron su "acompañamiento a la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario en el caso en que el Presidente efectivamente la vete". Y agregaron: "Vamos a estar acompañando la marcha, vamos a tener en la esquina de Rivadavia y Callao nuestro punto de encuentro y hacemos extensiva esta convocatoria para poder acompañar a la universidad argentina, que en realidad es acompañar al futuro, al desarrollo y a la igualdad de oportunidades para todos los niños y jóvenes de la República".

Con distintos bloques representando esta postura, Mónica Fein de Encuentro Federal indicó: "Lo que esta Cámara ha decidido, tanto en Diputados como en Senadores, que es el financiamiento universitario no se negocia, no se veta. Y en caso de que el Presidente decida vetar esta ley, acompañaremos en las calles a la manifestación libre de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, de la ciudadanía que quiere una universidad abierta, libre y gratuita".

diputados senadores a favor de marcha universitaria.mp4

"Estamos aquí para ratificar lo que hemos votado y, por supuesto, para ratificar nuestro acompañamiento a la marcha de mañana a las 5 de la tarde, aquí y en todo el país", concluyó.

Cristina Kirchner convocó a la Marcha Universitaria: "Por nuestras ideas"

La expresidenta Cristina Kirchner reapareció este lunes a través de un un video, en el que convocó a la marcha universitaria y lanzó críticas hacia el Gobierno de Javier Milei por las políticas de desfinanciamiento a la educación pública.

En la previa a otra jornada de movilización, la exmandataria grabó un mensaje en el que advirtió por el peligro que corren los jóvenes estudiantes de la Argentina ante las medidas de ajuste que lleva adelante el Gobierno libertario.

Fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien compartió el video protagonizado por Cristina, en el marco del 35 aniversario de la Universidad Nacional de Quilmes. Sobre el final del video, la expresidenta llamó a que “este miércoles miles de pibes y pibas marcharán no sólo por su presente, sino también por su futuro”, y concluyó: "Como siempre a marchar al frente por nuestras ideas".

¡La @UNQoficial cumple 35 y @CFKArgentina envió su saludo! Además convocó a la marcha del 2 de octubre donde miles y miles de pibas y pibes van a manifestarse en defensa, no solo de su presente, sino fundamentalmente de su futuro. pic.twitter.com/JoxxIDaedw — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) September 30, 2024