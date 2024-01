Diputados: el debate por la Ley Ómnibus continuará con representantes de la sociedad civil

La presencia de ciudadanos civiles en el debate fue pedido por distintos bloques opositores.

Por el momento, no hubo respuestas al pedido del bloque de Unión por la Patria, sobre la asistencia al recinto del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo y el asesor económico e ideólogo del proyecto Federico Sturzenegger.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que esta semana estarían "emitiendo el dictamen", que en un principio estaba estipulado para el 24 de enero.

"La idea es dictaminar lo antes posible y aprobar lo antes posible. No importa que sea martes, miércoles o sábado. Si se puede el sábado, también lo vamos a hacer. Es algo no está prohibido. Si se tiene que trabajar en esos días, desde la LLA no hay problema. Creo que desde los otros bloques tampoco", señaló el sobrino del expresidente Carlos Menem.