"Dame el 3%, chorra": Lilia Lemoine y Emilia Orozco recibieron huevazos y abucheos en Salta

Los reclamos apuntaron principalmente a la situación económica, el impacto de las medidas de ajuste y la pérdida del poder adquisitivo de jubilados y trabajadores. Las críticas se dirigieron especialmente a las figuras identificadas con el oficialismo nacional.

Pese a los incidentes, la actividad siguió su curso con normalidad y los expositores brindaron las charlas previstas en la agenda. Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente y generaron repercusiones en el ámbito político provincial. El hecho volvió a visibilizar el malestar de ciudadanos contra dirigentes nacionales y referentes de La Libertad Avanza en distintas regiones del país.