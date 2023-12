El diputado Rodolfo Tailhade fue trasplantado con éxito de un riñón

La enfermedad consiste en que los riñones se llenan de quistes y el paciente entra en insuficiencia renal, hasta que llega un punto que necesita dializarse y realizarse un trasplante.

Ese fue el punto que alcanzó Tailhade, y por eso necesitó un trasplante de riñón que fue posible gracias a la compatibilidad con su hermana Carolina, que no heredó la misma enfermedad.

Ahora, Tailhade se encuentra internado en terapia abierta, en recuperación.

El posteo de Tailhade desde el hospital en el que está internado

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/rodotailhade/status/1736859205276201329&partner=&hide_thread=false Compañeros, compañeras, amigos, amigas: el transplante salió bien y hoy me pasaron a sala común. Mi hermana Carolina, que donó el riñón, ya fue dada de alta. Les agradezco todo el amor y la energía que me transmitieron en estos días. pic.twitter.com/yx3wNQEppT — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) December 18, 2023

"Compañeros, compañeras, amigos, amigas: el transplante salió bien y hoy me pasaron a sala común. Mi hermana Carolina, que donó el riñón, ya fue dada de alta. Les agradezco todo el amor y la energía que me transmitieron en estos días", expresó en X el diputado de Unión por la Patria.

En un video publicado justo antes de su trasplante el diputado de Unión por la Patria explicó que iba a estar "ausente, aislado, pero no inactivo".

"El tratamiento posterior a un trasplante incluye que no puedo tener vida normal durante algún tiempo pero apenas pueda voy a sentarme a escribir unos escritos", anticipó, que estarán vinculados con algunas causas que"involucran hechos de corrupción cometidos por el expresidente Mauricio Macri".

Quizás por eso este martes agregó un segundo mensaje a su posteo en X: "Y les mando un besito a los canallas de Santoro, Savoia y Stornelli que me operaron en Clarín mientras los médicos me operaban en la vida real. Cuando me recupere les voy a contar cómo la banda de D'Alessio es también la banda de Zanchetta."

El diputado nacional seguirá internado al menos una semana, tras lo cual seguirá en recuperación en su casa, pero deberá aislarse para evitar cualquier posibilidad de infección, según informaron sus allegados.