Le remolcaron el Tesla a un diputado de La Libertad Avanza por falta de patente

IMPORTANTE: Impacto en Chubut por la aparición de "peces pene" tras la ciclogénesis

Tras la difusión de las imágenes del Cybertruck alguien cayó en la cuenta de que ese vehículo había hecho todo un recorrido desde su país de fabricación hasta la Argentina para luego terminar en el garage del diputado Quintar, y en ningún momento adquirió una patente.

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Por eso, para el final de la jornada una grúa remolcó el vehículo, aunque eso no logró desanimar a Quintar, que aprovechó sus propias redes sociales para compartir memes que partidarios le festejaron enseguida, amén de pedirle una vuelta en su "chiche nuevo".

De paso, el legislador de La Libertad Avanza usó X para retrucar también ahí a sus críticos: "A mi nombre, con la mía...", sin explicar por qué con "la suya" no había pagado también el trámite de la patente.