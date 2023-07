Diputados: el oficialismo impidió que Juntos por el Cambio avance con la derogación de la Ley de Alquileres

El debate se dio en el marco de la sesión especial de la Cámara baja, donde se trata un conjunto de temas consensuados.

El planteo para derogar el proyecto impulsado durante el gobierno de Mauricio Macri fue realizado por el diputado del PRO, Hernán Lombardi.

Lombardi pidió que se contemple la posibilidad de un "apartamiento del reglamento" para incluir en la sesión el debate de un proyecto de derogación de la ley de alquileres actual.

Para poder avanzar con esa iniciativa se requería el aval de las tres cuartas partes de los presentes para incluirlo en el temario de la sesión, por tratarse de un proyecto sin dictamen de comisión.

La votación de ese apartamiento resultó negativa al sumar 102 legisladores por la afirmativa; 113 negativos y 9 abstenciones.

Al formular su pedido, Lombardi fundamentó que se trata de una ley -impulsada durante el gobierno de Mauricio Macri- que "no funcionó", al precisar que "los valores subieron al 600 por ciento" y agregó "no podemos ser insensibles a esto".

"Representamos a la sociedad no puede ser que no estemos mirando a cientos de miles de personas que sufren esta situación todos los días. 3 años llevamos, después nos quejamos que la política no representa. No van a poder corregir grandes cosas en los meses que les quedan pero por lo que no podemos agregar sufrimiento, angustia", aseveró el legislador del PRO, quien insistió con el pedido de "deroguemos hoy todos juntos".

Desde el Frente de Izquierda, Miryam Bregman anticipó su oposición al planteo de Lombardi, al sostener que una decisión de ese tipo "es dejarle las manos libres al mercado inmobiliario y sería nuevamente repetir algo de la dictadura donde una de las primeras leyes fue desregular el mercado inmobiliario y se fue a un proceso de dolarización".

Desde el oficialismo, el titular del bloque del Frente de Todos (FDT), German Martínez, dijo que Lombardi "está en modo electoral" y recordó que se trata de un tema que "no tiene dictamen de comisión. No puede ser tratado sobre tablas tampoco".

"Somos conscientes de las dificultades con lo que salió (en su momento la ley) para que pueda imponerse, pero no vamos a hacer en un momento de dificultades que sean los inquilinos los que vayan a una negociación bilateral en una situación asimétrica", afirmó Martínez.

Asimismo la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, consideró que "la solución de alguna manera puede compensarse entre los presentes" y pidió a los legisladores que " se pongan de acuerdo para la convocatoria a la sesión por la que el diputado Negri hizo mención".

Para Graciela Camaño, del Interbloque Federal, "hay un cinismo tan grande en este debate. Digamos la verdad hay un orden del día y hay dos dictámenes, nadie tiene la formula mágica para resolver la ley de alquileres. Seamos democráticos, traigamos la orden del día al recinto, se vota y el que gana, gana".

Al formular su moción, Negri pidió sesionar el 23 de agosto para tratar los expedientes vinculados a alquileres y aclaró que se aprobaba por simple mayoría, al sostener que se trataba de "una señal fuerte que tenemos que dar".

Sobre la norma que se encuentra vigente en la actualidad, Negri dijo que "es una mala ley, es en esa transición hasta que resolvamos el problema".

En ese sentido, la diputada del PRO Silvia Lospennato propuso circular la moción "en las próximas dos horas y someterlo a la firma de todos los presidentes para que quede claro qué bloques la quieren tratar", una cuestión que finalmente prosperó, con lo cual se esperará a las 18 para votar la moción impulsada por Negri.